Украина увеличила производство дронов в 10 раз: Кабмин выделяет еще почти 8 миллиардов на БПЛА

В январе 2025 г. производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с январем 2024 года. Кабинет Министров принял решение о выделении 7,9 млрд грн на закупку дронов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Он отметил, что за 2023 и 2024 годы собственное производство артиллерии увеличилось втрое, бронетранспортеров — в 5 раз, противотанкового оружия — в 2 раза, боеприпасов — в 2,5 раза.

«При этом мы сейчас сами производим около трети необходимого нам оружия. Задача, которую ставит Правительство перед собой, — это довести собственное производство оружия, по меньшей мере, до половины от существующей ныне потребности», — заявил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, чтобы реализовать эту цель, правительство в этом году выделило рекордную сумму на модернизацию собственного ОПК и закупку оружия.

Сегодня Кабмин принял решение о выделении еще 7,9 млрд грн на закупку БПЛА. Эти средства будут перенаправлены Госслужбе спецсвязи и защиты информации, которая осуществит необходимые закупки.