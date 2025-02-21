Украина планирует в феврале и марте 2025 года импортировать до 800 млн кубометров газа из Европы, чтобы компенсировать уменьшение добычи на 40% в результате российских ракетных ударов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в отрасли.
Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в результате атак рф — Reuters
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В последние недели россия усилила атаки на газовые месторождения Украины. Нафтогаз и ДТЭК заявляли, что россия атаковала и повредила их объекты по меньшей мере дважды в феврале.
До российских атак Украина добывала около 52 млн. кубометров газа в сутки, а зимой потребляла от 110 до 140 млн. кубометров в сутки. Дефицит голубого топлива покрывался запасами газовых хранилищ.
«Мы могли бы обойтись без импорта в этом отопительном сезоне, но удары по производствам заставляют нас импортировать газ, чтобы компенсировать это сокращение внутренней добычи», — заявил источник.
В то же время, источник Reuters и представители энергетической отрасли Украины не разглашают текущий уровень добычи газа.
Источник сообщил, что у Украины есть низкие запасы газа в хранилищах, но с запланированным импортом и собственной добычей газа она сможет пройти отопительный сезон, который обычно начинается в конце октября и заканчивается в апреле, без наложения каких-либо ограничений на промышленность и население.
Энергетические эксперты ранее предупреждали, что запасы газа в хранилищах приближаются к критически низкому уровню в 10% от мощности хранилищ, что составляет около 30 млрд кубометров.
Источник издания сообщил, что Украина должна начать закачку газа для зимнего сезона 2025/2026 весной, и стране необходимо накопить около 13 млрд кубометров газа. К началу текущего сезона в хранилищах Украины было 12,9 млрд кубометров газа.
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