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21 февраля 2025, 14:14 Читати українською

Отзыв января: как мошенники воспользовались оплатой частями в monobank и продали несуществующие товары

Читатель «Мінфіна» Oleh Hrynchuk поделился своим опытом покупки зарядной станции через Monobank в рассрочку, став жертвой мошенничества. Эта история может быть полезна другим нашим читателям, и вот почему.

Продавец, у которого покупал товар Oleh Hrynchuk, оказался мошенником: сайт исчез, а товар не был доставлен. Чтобы избежать оплаты по кредиту, Hrynchuk перевел средства в другой банк, но Monobank продолжил списывать деньги, в результате чего его счет ушел в минус.

В своем обращении к банку, НБУ и киберполиции, Hrynchuk отметил, что банк не только продолжал списания, но и не предоставил информацию о реквизитах мошенника, которые потребовались для подачи заявления в правоохранительные органы. Читатель также подчеркнул, что не стал бы обращаться к этому продавца, если бы не возможность оплаты товара через Monobank.

За что отвечает банк, а за что — клиент

Юристы поясняют, что в Украине банки, предоставляющие рассрочку через BNPL-системы, обязаны соблюдать законы о финансовых услугах и защите прав потребителей, но эти законы не требуют обязательной проверки каждого продавца. Банк выполняет роль финансового посредника и не несет ответственности за действия продавца, если не нарушена процедура его идентификации и верификации.

Сергей Савинский, советник и адвокат АО «GRACERS», отметил, что если бы банк не провел должную проверку продавца, то ответственность за это мог бы нести сам банк. Однако, если продавец был верифицирован и соблюдены базовые требования к юридическому лицу, то банк не несет ответственности за мошенничество.

В ответ на наш запрос в monobank подтвердили, что проводят такие проверки. «Банк всегда проверяет мерчантов, но в стране война и этим все сказано. Процесс претенциозной работы продолжается, поэтому рано делать выводы и разгонять зраду» — добавили в финучреждении.

Почему клиент обязан платить кредит

Илья Колесник, юрист практики банкротства и реструктуризации долгов ЮК «Приходько и партнеры» объяснил, что в соответствии с гражданским законодательством Украины, клиент обязан выплачивать кредит, даже если товар не был поставлен. Если покупатель подписал соглашение об оплате частями, то обязательства перед банком сохраняются, независимо от выполнения условий сделки продавцом. Это значит, что банк не несет ответственности за действия продавца, если в договоре не указано иное.

Сергей Савинский добавил, что даже если клиент подтвердил операцию через платформу и предоставил данные для перевода, по закону считается, что сделка действительна, пока не будет признана мошеннической в суде.

Претензии клиента по поводу реквизитов мошенника

Что касается претензии клиента о том, что банк не предоставил ему реквизиты мошенника для подачи заявления в киберполицию, юристы утверждают, что банк не может разглашать такую информацию без постановления суда. В случае судебного решения, реквизиты будут предоставлены в рамках законодательства.

Прочитать все кейсы января, которые попали в наш обзор «Народный рейтинг банков», можно тут.

Правила конкурса «Отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

  • Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.
  • Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.
  • В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.
  • Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Отзыв месяца» читайте здесь.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
21 февраля 2025, 14:21
#
Олєжка, ну молодцом! як я тобі і пророчив, заробив 500 гривасиків за те, що потішив всю публіку форуму!)) тепер в тебе буде додаткові 500 гривасиків на закриття кредиту))
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
21 февраля 2025, 14:31
#
Теж ридаю вголос…
Особливо з заголовків всередині цих статей:

Чому клієнт зобов’язаний сплачувати кредит
Чому клієнту доведеться заплатити

Олєжка має притягнути працівників редакції Мінфіну до відповідальності, бо вони запроданці банків. Вже напевне дає числені інтервʼю іноземним ЗМІ.

P.S.: Схоже ті кукуріки про інтервʼю впливовим виданням були через те, що до нього звернулись щодо відгуку місяця. Ну, перебільшив трохи Олєг, то нічого =)
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