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21 февраля 2025, 11:19 Читати українською

Цены на нефть выросли на фоне спроса в США и Китае

Цены на нефть стабилизировались в пятницу, 21 февраля, но завершают неделю 2% роста на фоне улучшения прогнозов по спросу в США и Китае. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть стабилизировались в пятницу, 21 февраля, но завершают неделю 2% роста на фоне улучшения прогнозов по спросу в США и Китае.
Фото Pixabay

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Что известно

Оба индекса на этой неделе выросли более чем на 2% — это самый большой недельный рост с начала января. Brent будет отмечать вторую неделю роста после трех недель падения. Ожидается, что WTI будет иметь первую неделю роста после четырех недель падения.

Мировой спрос на нефть составил в среднем 103,4 миллиона баррелей в сутки до 19 февраля, увеличившись на 1,4 млн б/д, сообщили аналитики JPMorgan.

Они ожидают холодной погоды в США и роста промышленной активности в Китае, поскольку люди возвращаются из отпуска, что приведет к росту спроса на следующей неделе.

Запасы сырой нефти в США выросли, а запасы бензина и дистиллятов сократились на прошлой неделе, поскольку сезонное обслуживание на нефтеперерабатывающих заводах привело к снижению переработки, сообщило Управление энергетической информации в четверг.

«Уменьшение запасов бензина и дистиллятов в США, а также обеспокоенность ограниченными поставками в россию поддерживают цены на нефть», — сказал Тоситака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.

Подробности

Министр финансов США Скотт Бессент заявил Bloomberg Television в четверг, что россия может добиться некоторого ослабления санкций США на основе своей готовности вести переговоры о прекращении войны в Украине.

Между тем, перебои с поставками нефти продолжали поддерживать цены на высоком уровне.

россия заявила, что потоки нефти Каспийского трубопроводного консорциума, основного маршрута для экспорта сырой нефти из Казахстана, сократились на 30%-40% во вторник после атаки украинского беспилотника на насосную станцию.

Казахстан закачал рекордно большие объемы нефти, несмотря на повреждение своего основного экспортного маршрута через россию, сообщили источники в области Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
21 февраля 2025, 11:23
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Чергова обіцянка короля Трампа йде по пі…
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