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21 февраля 2025, 9:04 Читати українською

Цены на жилье в Украине в прошлом году выросли на 12,7%

Индекс цен на жилье в Украине по итогам 2024 года достиг 112,7%, тогда как в 2023 году составил 114,5%, а в 2022 году — 113%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Индекс цен на жилье в Украине по итогам 2024 года достиг 112,7%, тогда как в 2023 году составил 114,5%, а в 2022 году — 113%.
Фото: pixabay.com

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Первичный рынок

По данным Госстата, на первичном рынке цены на жилье выросли по итогам 2024 года на 15%, ускорив рост по сравнению с 2023 годом, когда показатель составил 12,8%.

При этом однокомнатные квартиры подорожали на 14,9%, двухкомнатные — на 15,3%, трехкомнатные — на 14,8%.

Вторичный рынок

В то же время на вторичном рынке жилье замедлило темпы удорожания. Так, «вторичка» в среднем подорожала на 11,6%, что на 4 п. п. ниже показателя 2023 года.

Однокомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали на 11,5%, двухкомнатные — на 11,9%, трехкомнатные — на 11,5%.

Читайте также: Цена аренды квартир растет: где самое дорогое жилье

По данным ведомства, в четвертом квартале 2024 года индекс цен на жилье снизился до 113,1% по сравнению со 116,1% в четвертом квартале 2023 года.

В частности, в октябре-декабре 2024 года на первичном рынке цены выросли на 15,8% против 14,6% в октябре-декабре 2023 года, тогда как на вторичном рынке зафиксировано замедление темпов роста цен: до 11,9% против 17% соответственно.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
spamer4life
spamer4life
21 февраля 2025, 10:14
#
Це в гривнях? Могли б ще до інфляції порівняти і у валюті.
+
0
godvinik
godvinik
21 февраля 2025, 11:27
#
Це і показує що закон попиту-пропозиції не працює. Товар який нікому не потрібен росте у ціні? Нонсенс!
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