ОВГЗ vs Депозиты: что выбрать инвестору в условиях высокой инфляции (видео)

В этом видео финансовый аналитик Алексей Козырев разбирает ситуацию на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Украине: доходность, влияние инфляции, решение НБУ по учетной ставке и прогнозы для инвесторов.

Стоит ли вкладывать в ОВГЗ или лучше выбрать депозиты? Как Минфин планирует привлекать деньги? Также анализируем прогноз курса доллара и евро на ближайшую неделю.