В этом видео финансовый аналитик Алексей Козырев разбирает ситуацию на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Украине: доходность, влияние инфляции, решение НБУ по учетной ставке и прогнозы для инвесторов.
ОВГЗ vs Депозиты: что выбрать инвестору в условиях высокой инфляции (видео)
Стоит ли вкладывать в ОВГЗ или лучше выбрать депозиты? Как Минфин планирует привлекать деньги? Также анализируем прогноз курса доллара и евро на ближайшую неделю.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 3
Інвестиції приносять прибуток або дивіденди, а лихварство — боргові відсотки.
Допоки ми цього не зрозуміємо — нема чого чекати кращих змін у економіці.