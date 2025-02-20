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20 февраля 2025, 19:11 Читати українською

Рост цен на сливочное масло обновил 10-летний рекорд

Годовая потребительская инфляция сливочного масла в январе 2025 года продолжила расти и достигла почти 34% к январю 2024 года. Это рекордный показатель за последние 10 лет, хотя и в феврале 2023 года и в 2017 году она достигала 30%. Об этом сообщает эксперт молочного рынка Максим Фастеев, пишет «Инфагро».

Годовая потребительская инфляция сливочного масла в январе 2025 года продолжила расти и достигла почти 34% к январю 2024 года.
Фото: pixabay.com

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«Основным драйвером является товарный рынок — нефасованное масло, которое продается крупными партиями, в частности, экспортируется или импортируется», — отметил эксперт.

По его словам, годовая потребительская инфляция сливочного масла может ускориться по итогам февраля или марта, но это произойдет уже не из-за подорожания продукта в магазине, а из-за низкой базы предыдущего периода.

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Он отмечает, что потребительские цены на масло стабилизируются, о чем свидетельствуют случаи акционных предложений.

«Весной должны увидеть более четкий тренд к снижению конечной стоимости продукта», — прогнозирует Фастеев.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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