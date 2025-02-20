Из токена Libra, поддерживаемого президентом Аргентины, вывели $99 миллионов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 февраля 2025, 17:48 Читати українською

Из токена Libra, поддерживаемого президентом Аргентины, вывели $99 миллионов

Около $99 млн были выведены из пула ликвидности криптовалюты Libra, оказавшейся в центре скандала с участием президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследователей блокчейна Chainalysis.

Около $99 млн были выведены из пула ликвидности криптовалюты Libra, оказавшейся в центре скандала с участием президента Аргентины Хавьера Милея.
Фото: freepik.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что источником вывода средств стали восемь цифровых кошельков, получивших финансирование непосредственно от создателя токена.

Президент Аргентины в соцсети X рекомендовал малоизвестную криптовалюту Libra в пятницу, но позже удалил сообщение и отрицал наличие какой-либо связи с этим токеном.

Федеральный судья расследует запуск токена и участие в нем Милея после того, как монета резко подскочила выше $4,50, а затем обрушилась всего через несколько часов.

Милей обвинил своих оппонентов в попытке воспользоваться ситуацией.

По данным Chainalysis, восемь криптогаманцев изъяли токены на сумму около $99 млн из так называемого пула ликвидности токена Libra — своего рода криптовалютного рынка, где люди могут торговать.

Эксперты не смогли подтвердить личности владельцев кошельков, изъявших криптовалюту, но сказали, что это были кошельки, получившие токены непосредственно от создателя Libra.

В Chainalysis не уточняют, когда были выведены средства. Средства вывели в виде стейблкоина USDC и криптовалюты Solana.

По данным аналитической фирмы Nansen, на кошельках все еще сохраняется криптовалюта на сумму около $87 млн.

Токен Libra был запущен на криптобирже под названием Meteora. Связаться с биржей для комментария не удалось.

С воскресенья по вторник 70% кошельков, торговавших Libra, потеряли деньги.

Напомним

«Минфин» писал, что в пятницу вечером Милей опубликовал в X пост, в котором поддержал токен Libra. Он заявил, что собранные средства пойдут на помощь малому и среднему бизнесу Аргентины, отметив, что этот проект является частным.

В текстовом сообщении президент добавил, что не будет получать никаких личных финансовых выгод от этой инициативы.

Он рассказал Bloomberg, что несколько месяцев назад встречался с компанией KIP Protocol, стоящей за запуском криптовалюты. На ее сайте есть блог из селфи соучредителя компании и Милея, поднимающий палец вверх, датированный 20 октября.

Однако среди аргентинцев мгновенно распространилась паника: люди начали сомневаться, не было ли сломано соцсети президента, или сам Милей не стал жертвой криптомошенников.

Через пять часов после публикации президент удалил пост, объяснив это тем, что «не был осведомлен о деталях проекта, а после того, как узнал больше, решил прекратить его распространение».

Цена токена упала на 97% от пика только в течение нескольких часов.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты из Minfin.com.ua

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
20 февраля 2025, 18:04
#
«Я не знал деталей проекта. Когда получил информацию, решил не продвигать его», — оправдался Милей. Я просто сделал скам LIBRA и положил в карман $4,5 млрд капитализации вам рабы об этом можно только мечтать! Продолжай работать в доставке и МАКе… вот вам наглядный пример как делают бизнес
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами