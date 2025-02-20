Из токена Libra, поддерживаемого президентом Аргентины, вывели $99 миллионов

Около $99 млн были выведены из пула ликвидности криптовалюты Libra, оказавшейся в центре скандала с участием президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследователей блокчейна Chainalysis.

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Отмечается, что источником вывода средств стали восемь цифровых кошельков, получивших финансирование непосредственно от создателя токена.

Президент Аргентины в соцсети X рекомендовал малоизвестную криптовалюту Libra в пятницу, но позже удалил сообщение и отрицал наличие какой-либо связи с этим токеном.

Федеральный судья расследует запуск токена и участие в нем Милея после того, как монета резко подскочила выше $4,50, а затем обрушилась всего через несколько часов.

Милей обвинил своих оппонентов в попытке воспользоваться ситуацией.

По данным Chainalysis, восемь криптогаманцев изъяли токены на сумму около $99 млн из так называемого пула ликвидности токена Libra — своего рода криптовалютного рынка, где люди могут торговать.

Эксперты не смогли подтвердить личности владельцев кошельков, изъявших криптовалюту, но сказали, что это были кошельки, получившие токены непосредственно от создателя Libra.

В Chainalysis не уточняют, когда были выведены средства. Средства вывели в виде стейблкоина USDC и криптовалюты Solana.

По данным аналитической фирмы Nansen, на кошельках все еще сохраняется криптовалюта на сумму около $87 млн.

Токен Libra был запущен на криптобирже под названием Meteora. Связаться с биржей для комментария не удалось.

С воскресенья по вторник 70% кошельков, торговавших Libra, потеряли деньги.

Напомним

«Минфин» писал, что в пятницу вечером Милей опубликовал в X пост, в котором поддержал токен Libra. Он заявил, что собранные средства пойдут на помощь малому и среднему бизнесу Аргентины, отметив, что этот проект является частным.

В текстовом сообщении президент добавил, что не будет получать никаких личных финансовых выгод от этой инициативы.

Он рассказал Bloomberg, что несколько месяцев назад встречался с компанией KIP Protocol, стоящей за запуском криптовалюты. На ее сайте есть блог из селфи соучредителя компании и Милея, поднимающий палец вверх, датированный 20 октября.

Однако среди аргентинцев мгновенно распространилась паника: люди начали сомневаться, не было ли сломано соцсети президента, или сам Милей не стал жертвой криптомошенников.

Через пять часов после публикации президент удалил пост, объяснив это тем, что «не был осведомлен о деталях проекта, а после того, как узнал больше, решил прекратить его распространение».

Цена токена упала на 97% от пика только в течение нескольких часов.