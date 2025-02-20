В прошлом месяце украинцы приобрели 3,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.
Самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет: Что выбирали украинцы
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Рынок импортированных автомобилей
В январе свою первую регистрацию в Украине прошли 14 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили 24% этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 48%.
Далее следуют: бензиновые авто — 34%, гибридные — 9%; дизельные — 7%; авто с ГБО — 2%.
Самые популярные модели
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- Tesla Model Y — 341 ед.;
- Tesla Model 3 — 179 ед.;
- Mazda CX5 — 96 ед.;
- Nissan Rogue — 96 ед.;
- Kia Niro — 96 ед.;
- Audi E-Tron Sportback — 87 ед.;
- Hyundai Kona — 84 ед.;
- Chevrolet Bolt — 73 ед.;
- Jeep Compass — 70 ед.
- Audi Q5 — 68 ед.
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