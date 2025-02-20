Самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет: Что выбирали украинцы

В прошлом месяце украинцы приобрели 3,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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Рынок импортированных автомобилей

В январе свою первую регистрацию в Украине прошли 14 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили 24% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 48%.

Далее следуют: бензиновые авто — 34%, гибридные — 9%; дизельные — 7%; авто с ГБО — 2%.

Самые популярные модели

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

Tesla Model Y — 341 ед.;

Tesla Model 3 — 179 ед.;

Mazda CX5 — 96 ед.;

Nissan Rogue — 96 ед.;

Kia Niro — 96 ед.;

Audi E-Tron Sportback — 87 ед.;

Hyundai Kona — 84 ед.;

Chevrolet Bolt — 73 ед.;

Jeep Compass — 70 ед.

Audi Q5 — 68 ед.