76% украинцев стали тратить больше, чем за последний год. В то же время 14% респондентов пытаются экономить и снизили затраты. Об этом говорится в опросе Rakuten Viber.
76% украинцев стали тратить больше, чем за последний год — опрос
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Как изменились расходы
На вопрос «Увеличились ли ваши расходы за последний год?» ответы распределились следующим образом:
- Да, трачу больше — 76%;
- Трачу меньше, стараюсь экономить — 14%;
- Трачу так же по-прежнему — 10%.
Viber также узнал, имеют ли украинцы привычку планировать расходы. Около половины опрошенных (49%) планируют лишь значительные и/или регулярные расходы, такие как коммуналка. Еще 27% планируют любые затраты вперед. В то же время, 15% респондентов не видят смысла в планировании.
Ответы на вопрос «Есть ли у вас привычка планировать расходы?» распределились следующим образом:
- Планирую лишь значительные и/или регулярные расходы, например коммуналку — 49%;
- Да, планирую расходы заранее — 27%;
- Не планирую расходы, не вижу смысла — 15%;
- Хочу планировать, но пока не делаю этого — 9%.
Примечание: методика исследования — анонимный онлайн-опрос, n>39 000. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.
Напомним
По результатам опроса Viber летом 2024 года, 56% украинцев не имели возможности экономить деньги во время войны.
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Комментарии - 9
Опитування свідчать, що кожен другий українець очікує подальшого погіршення ситуації в країні. Відтак більшість українських біженців не планують повертатися додому, а навпаки шукають більш стабільні країни для того, аби залишитися там назавжди.
За його словами, під час соціологічних опитувань близько 7% українців декларують бажання переїхати за кордон у найближчому майбутньому. Серед молоді таких удвічі більше — 15%. Соціолог припускає, що насправді охочих може бути навіть більше, але не всі готові говорити про це відкрито.
Втім бажання виїхати за кордон ще не означає, що людина справді поїде, натякає Антипович.
«Якась частина чоловіків виїде, але ті, хто хотіли втекти від мобілізації, вони вже це зробили. Ті, хто могли. Ті, хто не змогли або не хотіли, вони максимум поїдуть до своїх дружин і дітей, які перебувають за кордоном. Тому якийсь відтік населення при відкритті кордонів можливий, але він не є вже таким критичним. Особливо при тих мільйонах українців, які вже виїхали за кордон», — каже соціолог.
Разом з тим найбільшу небезпеку Антипович бачить у масовому вивезенні дітей з країни.
«Дітей дуже багато виїжджає. Багато родин прикривають своє власне бажання виїхати за кордон думкою про дітей. „Я хочу, щоб моя дитина жила в спокійному суспільстві, в мирі, мала перспективи, матеріальне забезпечення, тому я хочу її вивезти за кордон. А оскільки дитина у мене ще мала, то я теж з нею поїду“. Тобто своє власне бажання мігрувати українці прикривають дітьми», — пояснив він.
«Молодь … справді хотіла би дещо іншого життя з меншими обмеженнями. А війна несе великі обмеження. І це не тільки про комендантську годину, це і про внутрішню мораль: не святкувати, не співати пісень, не ходити на дискотеки, не витрачати кошти на зайве. А молодь хоче відпочинку, розваг, легкості буття. Це характерно для молодого віку. Чи можна за це засуджувати молодь? Та, напевно, ні», — зауважив Антипович.
Только на общих основаниях.
90 дн.из 180
Рабочие визы и прочее.
Если совет ЕС примет, то это распространится на все страны ЕС