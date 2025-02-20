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20 февраля 2025, 12:43 Читати українською

76% украинцев стали тратить больше, чем за последний год — опрос

76% украинцев стали тратить больше, чем за последний год. В то же время 14% респондентов пытаются экономить и снизили затраты. Об этом говорится в опросе Rakuten Viber.

76% украинцев стали тратить больше, чем за последний год.
Фото: depositphotos

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Как изменились расходы

На вопрос «Увеличились ли ваши расходы за последний год?» ответы распределились следующим образом:

  • Да, трачу больше — 76%;
  • Трачу меньше, стараюсь экономить — 14%;
  • Трачу так же по-прежнему — 10%.

Viber также узнал, имеют ли украинцы привычку планировать расходы. Около половины опрошенных (49%) планируют лишь значительные и/или регулярные расходы, такие как коммуналка. Еще 27% планируют любые затраты вперед. В то же время, 15% респондентов не видят смысла в планировании.

Ответы на вопрос «Есть ли у вас привычка планировать расходы?» распределились следующим образом:

  • Планирую лишь значительные и/или регулярные расходы, например коммуналку — 49%;
  • Да, планирую расходы заранее — 27%;
  • Не планирую расходы, не вижу смысла — 15%;
  • Хочу планировать, но пока не делаю этого — 9%.

Примечание: методика исследования — анонимный онлайн-опрос, n>39 000. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Напомним

По результатам опроса Viber летом 2024 года, 56% украинцев не имели возможности экономить деньги во время войны.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
0
MAXAOH
MAXAOH
20 февраля 2025, 12:52
#
Логично, украинцы только плачутся, какие они бедные! Ну и когда налоги надо платить)
+
+75
kievpol
kievpol
20 февраля 2025, 13:00
#
Тут не в цьому справа!!! Витрачати стали більше на повсякденні речі… а дякуючи потужному лідору, будемо працювати тільки за їжу… ну нічого зараз дональд розрулить…
+
0
MAXAOH
MAXAOH
20 февраля 2025, 13:08
#
Ты за еду работаешь?
+
+15
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
20 февраля 2025, 13:05
#
А хіба не кожен рік ми витрачаємо більше? Передайте їм, що інфляція нікуди не пропадала і грошова маса наче теж не зменшувалась. То для японців може звично, коли є якісь сталі величини заплановані, а нам так не жить. Навіть якщо глянути витрати бюджету України за останні роки, то там в кожному рядку буде суттєво більше від попереднього :)
+
0
MAXAOH
MAXAOH
20 февраля 2025, 13:11
#
Да и так во всех развитых странах. И в Японии тоже. А у нас, с учётом войны, вообще красота! Но есть люди, которым хочется кричать только ЗРАДА и ныть как всё плохо)
+
+30
bonv
bonv
20 февраля 2025, 14:06
#
За підрахунками демографів, на підконтрольних Україні територіях проживає близько 29−30 мільйонів людей. Ще до 5 мільйонів залишаються на окупованих землях.
Опитування свідчать, що кожен другий українець очікує подальшого погіршення ситуації в країні. Відтак більшість українських біженців не планують повертатися додому, а навпаки шукають більш стабільні країни для того, аби залишитися там назавжди.
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0
bonv
bonv
20 февраля 2025, 14:06
#
Ще близько 7% українців можуть покинути Україну після того, як будуть зняті обмеження на виїзд за кордон. Про це в інтерв'ю «Телеграфу» розповів керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович.
За його словами, під час соціологічних опитувань близько 7% українців декларують бажання переїхати за кордон у найближчому майбутньому. Серед молоді таких удвічі більше — 15%. Соціолог припускає, що насправді охочих може бути навіть більше, але не всі готові говорити про це відкрито.
Втім бажання виїхати за кордон ще не означає, що людина справді поїде, натякає Антипович.
«Якась частина чоловіків виїде, але ті, хто хотіли втекти від мобілізації, вони вже це зробили. Ті, хто могли. Ті, хто не змогли або не хотіли, вони максимум поїдуть до своїх дружин і дітей, які перебувають за кордоном. Тому якийсь відтік населення при відкритті кордонів можливий, але він не є вже таким критичним. Особливо при тих мільйонах українців, які вже виїхали за кордон», — каже соціолог.
Разом з тим найбільшу небезпеку Антипович бачить у масовому вивезенні дітей з країни.
«Дітей дуже багато виїжджає. Багато родин прикривають своє власне бажання виїхати за кордон думкою про дітей. „Я хочу, щоб моя дитина жила в спокійному суспільстві, в мирі, мала перспективи, матеріальне забезпечення, тому я хочу її вивезти за кордон. А оскільки дитина у мене ще мала, то я теж з нею поїду“. Тобто своє власне бажання мігрувати українці прикривають дітьми», — пояснив він.
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0
bonv
bonv
20 февраля 2025, 14:07
#
Також соціолог відзначає, що молодь загалом є більш схильною до виїзду за кордон через свою більшу мобільність та бажання позбутися обмежень.
«Молодь … справді хотіла би дещо іншого життя з меншими обмеженнями. А війна несе великі обмеження. І це не тільки про комендантську годину, це і про внутрішню мораль: не святкувати, не співати пісень, не ходити на дискотеки, не витрачати кошти на зайве. А молодь хоче відпочинку, розваг, легкості буття. Це характерно для молодого віку. Чи можна за це засуджувати молодь? Та, напевно, ні», — зауважив Антипович.
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0
TattiReuven
TattiReuven
20 февраля 2025, 14:36
#
Чехи уже подали в совет ЕС предложение, чтобы после окончания войны прекратить выдачу разрешений на временную защиту, как сейчас для украинцев, в странах ЕС, чтобы не было приезда мужей и пр. родственников.
Только на общих основаниях.
90 дн.из 180
Рабочие визы и прочее.
Если совет ЕС примет, то это распространится на все страны ЕС
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