76% украинцев стали тратить больше, чем за последний год — опрос

76% украинцев стали тратить больше, чем за последний год. В то же время 14% респондентов пытаются экономить и снизили затраты. Об этом говорится в опросе Rakuten Viber.

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Как изменились расходы

На вопрос «Увеличились ли ваши расходы за последний год?» ответы распределились следующим образом:

Да, трачу больше — 76%;

Трачу меньше, стараюсь экономить — 14%;

Трачу так же по-прежнему — 10%.

Viber также узнал, имеют ли украинцы привычку планировать расходы. Около половины опрошенных (49%) планируют лишь значительные и/или регулярные расходы, такие как коммуналка. Еще 27% планируют любые затраты вперед. В то же время, 15% респондентов не видят смысла в планировании.

Ответы на вопрос «Есть ли у вас привычка планировать расходы?» распределились следующим образом:

Планирую лишь значительные и/или регулярные расходы, например коммуналку — 49%;

Да, планирую расходы заранее — 27%;

Не планирую расходы, не вижу смысла — 15%;

Хочу планировать, но пока не делаю этого — 9%.

Примечание: методика исследования — анонимный онлайн-опрос, n>39 000. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Напомним

По результатам опроса Viber летом 2024 года, 56% украинцев не имели возможности экономить деньги во время войны.