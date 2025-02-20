Переводы в долларах впервые превысили 50% всего международного валютного трафика — SWIFT

В январе 2025 г. позиции доллара США в мировой торговле укрепились. Переводы в долларах впервые превысили 50% всего международного валютного трафика, отправленного через SWIFT. Об этом пишет Bloomberg .

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Доминирование доллара

Доля платежей по всему миру с участием доллара выросла до 50,2% в январе по сравнению с 49,1% месяцем ранее. Это самый высокий показатель с тех пор, как консорциум со штаб-квартирой в Бельгии пересмотрел способ сбора данных о транзакциях в середине 2023 года.

Являясь основной резервной валютой мира, доллар продолжает занимать подавляющее количество трафика на SWIFT. За последние около полутора лет он составлял в среднем около 48% от общего мирового трафика.

Следующая по величине валюта, евро, занимает в среднем около 23%, за ним следует британский фунт с 7,1%.

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«Если появится альтернатива доллару, она не может быть просто такой же хорошей как доллар. Она должна быть лучше», — сказал Марк Чендлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex.