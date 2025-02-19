Индекс украинских акций на Варшавской бирже снова ниже довоенного уровня

Индекс WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже (WSE) утром среды, 19 февраля, обвалился на 8,07%, его значение снова ниже довоенного уровня — 558,30 пункта. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Отмечается, что индекс украинских акций быстро рос в последние дни на оптимизме по поводу мирных переговоров, однако снизился на фоне новостей о критике президентом США Дональдом Трампом президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно данным WSE, курс акций Milkiland снизился в среду на 6,13%, агрохолдингов «Агротон» и «ИМК» с землями возле фронта — на 10,86% и 5,42%, KSG-Agro — на 8,46%, крупнейшего в стране производителя сахара «Астарты» — на 5,05%.

Акции компании Coal Energy (все эти бумаги входят в состав индекса) с остановленными из-за войны шахтами, которые в последние дни дорожали больше, также потеряли в цене 5%.

Кроме того, на 11,07% обвалился курс акций крупнейшего украинского производителя масла «Кернел», не входящих в состав индекса из-за малой free-float.

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Акции крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП на Лондонской фондовой бирже с начала дня среды подешевели на 3,13%, в то время как акции горнорудной компании Ferrexpo — на 3,44%.

На рынке еврооблигаций также наблюдается пессимизм: в зависимости от сроков погашения их курс уменьшился на 0,7%-3,1%, на 0,54% подешевели и ВВП-варранты.

Напомним

WIG-Ukraine в первый день полномасштабной войны 24 февраля 2022 года провалился с 574,37 пункта до 361,98 пункта.

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