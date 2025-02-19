Украинские облигации снижаются третий день подряд

Государственные облигации Украины снижаются третий день подряд, поскольку инвесторы выражают растущую обеспокоенность тем, что США и Россия отодвигают Киев на второй план в переговорах по прекращению войны. Об этом сообщает Reuters.

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Реструктуризированные в прошлом году облигации сильно выросли на фоне того, что президент США Дональд Трамп будет способствовать заключению соглашения о прекращении огня.

Но в начале торгов в среду, 19 февраля, они упали на 1,4 цента ($0,014). За неделю падение составляет около 7%.

Напомним

«Минфин» писал, что в начале февраля 2025 года долларовые облигации Украины росли пять дней подряд, достигая новых максимумов на фоне ожиданий деталей возможного мирного соглашения.

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