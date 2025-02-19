В Евросоюзе готовят решение о статусе украинских беженцев после «завершения» войны

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что Прага совместно с польским председательством в Европейском Союзе работают над решением о статусе украинцев, пользующихся ныне временной защитой, после «завершения» войны. Об этом Ракушан сказал в интервью Novinky, сообщает Европейская правда.

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По словам главы чешского МВД, Чехия готовится к сценариям, если в Украине будет объявлено «перемирие» или любое «прекращение» войны.

Прага в таком случае автоматически перестанет предоставлять временный статус украинцам, но они все равно смогут оставаться в Чехии в течение определенного периода времени — например, год или полтора года. Но для этого они должны перерегистрироваться в Чехии по другому статусу, как и другие иностранцы.

«Мы готовим документы для этого вместе с Польшей, председательствующей в Совете Европейского Союза. Мы хотим, чтобы оно было завершено в ближайшие месяцы», — анонсировал он.

По его словам, Прага и Варшава стараются подготовить «грубую версию предложения» в течение польского председательства, то есть до конца июня, поскольку решение должно приниматься на уровне ЕС.

Кроме того, добавил чешский министр, в Евросоюзе планируют создать «центры возвращения» для украинцев, которые станут посредником в их возвращении в свои дома.

Совет Европейского Союза продлил временную защиту для украинцев до марта 2026 года.