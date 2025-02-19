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19 февраля 2025, 13:48 Читати українською

В Евросоюзе готовят решение о статусе украинских беженцев после «завершения» войны

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что Прага совместно с польским председательством в Европейском Союзе работают над решением о статусе украинцев, пользующихся ныне временной защитой, после «завершения» войны. Об этом Ракушан сказал в интервью Novinky, сообщает Европейская правда.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что Прага совместно с польским председательством в Европейском Союзе работают над решением о статусе украинцев, пользующихся ныне временной защитой, после «завершения» войны.
Фото: pixabay.com

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По словам главы чешского МВД, Чехия готовится к сценариям, если в Украине будет объявлено «перемирие» или любое «прекращение» войны.

Прага в таком случае автоматически перестанет предоставлять временный статус украинцам, но они все равно смогут оставаться в Чехии в течение определенного периода времени — например, год или полтора года. Но для этого они должны перерегистрироваться в Чехии по другому статусу, как и другие иностранцы.

«Мы готовим документы для этого вместе с Польшей, председательствующей в Совете Европейского Союза. Мы хотим, чтобы оно было завершено в ближайшие месяцы», — анонсировал он.

По его словам, Прага и Варшава стараются подготовить «грубую версию предложения» в течение польского председательства, то есть до конца июня, поскольку решение должно приниматься на уровне ЕС.

Кроме того, добавил чешский министр, в Евросоюзе планируют создать «центры возвращения» для украинцев, которые станут посредником в их возвращении в свои дома.

Совет Европейского Союза продлил временную защиту для украинцев до марта 2026 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Pavlo Koval
Pavlo Koval
19 февраля 2025, 14:46
#
Цікаво, чи є подібні ініціативи для біженців із Сирії.
+
+26
invaderzim8
invaderzim8
19 февраля 2025, 14:49
#
Нет, европейцы хотят щит из тел украинцев вот и все.
+
0
zephyr
zephyr
19 февраля 2025, 16:16
#
Кто за 3 года не смог выучить язык и устроиться на работу- отправят обратно в Украину, просто
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