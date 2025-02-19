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Hamster Kombat начал второй сезон, OKX легализовала деятельность в Европе: что нового на рынке
FTX начала выплату средств кредиторам и сообщила дату второй волны компенсаций
Вчера, 18 февраля, обанкротилась криптовалютная биржа FTX, сообщила о начале выплат компенсаций кредиторами. Отмечается, что клиенты должны ожидать получения средств в течение одного-трех рабочих дней.
Кроме того, в FTX объявили, что вторая ожидаемая дата подачи претензий будет 11 апреля 2025 года, а последующие выплаты должны начаться 30 мая того же года.
Выплаты производятся через криптобиржи FTX, BitGo и Kraken.
Вечером 18 февраля эксперты Arkham заявили, что пользователи, чьи требования к FTX составляют менее $50 000, начали получать средства через Kraken и BitGo. По их данным, эта группа кредиторов в целом претендует на примерно $1,2 млрд.
Клиент FTX Сунил Кавури сказал, что FTX распределила уже $800 млн среди 162 000 клиентов.
Hamster Kombat начал второй сезон и анонсировал новый аирдроп
Команда Hamster Kombat объявила о завершении промежуточного этапа и запуске второго сезона — HamsterVerse.
Пользователи могут обменять накопленные алмазы на ценные награды во всех проектах второго сезона, в частности, в ежедневном комбо GameDev Heroes.
Все DApps (децентрализованные приложения) в HamsterVerse перейдут на токен HMSTR. Также проект анонсировал новый аирдроп и рост количества дополнительных миниигр.
Закрытое тестирование бета HamsterVerse проводилось с конца декабря 2024 года.
Запуск второго сезона поначалу планировался на октябрь. К тому же срока разработчики обещали интегрировать в игру внешние платежные системы.
Пользователи Abstract заявили о воровстве средств через Cardex
L2-платформа Abstract на базе Ethereum столкнулась с утечкой средств из кошельков пользователей. Представитель компании под ником 0xBeans заявил о расследовании инцидента.
По его словам, проблема связана с приложением блокчейн-игры Cardex, а не с кошельком Abstract Global Wallet (AGW).
Пользователи обратились к официальному каналу Abstract в Discord с просьбой вернуть деньги. Аналогичные вопросы подняли в Telegram-канале Cardex, обвинив проект в схеме rug pull.
Представители Abstract пока не подтвердили объем утечек. Обновления по ситуации обещают публиковать по мере появления новых данных.
Криптобиржа OKX легализовала деятельность в Европе
OKX официально стала одной из первых глобальных криптовалютных бирж, получивших лицензию MiCA и паспортизировавших свои услуги в Европейской экономической зоне (EEA).
«Теперь мы предлагаем полностью регулируемые, локализованные криптоуслуги более 400 млн человек в 28 странах EEA. Все из-за нашего европейского центра на Мальте», — заявил CEO подразделения OKX Europe Эральд Гус.
Отмечается, что адаптированная к региональным потребностям платформа предложит:
- внебиржевая и спотовая торговля, а также бот-трейдинг;
- доступ к 240+ монетам в более чем 300 парах (более 60 — с евро);
- бесплатные депозиты и вывод в фиате через банковские переводы;
- покупку криптовалют с использованием карт и других традиционных способов оплаты.
OKX получила лицензию MiCA 27 января
«Паспортизация позволяет компаниям, лицензированным в одной стране ЕС, расширять свои услуги по всему объединению в рамках единой нормативной базы», — отметил Гус.
По данным CoinMarketCap, OKX входит в топ-5 централизованных платформ по объему спотовой торговли. За последние сутки показатель биржи превысил $2,76 млрд.
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