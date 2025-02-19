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19 февраля 2025, 11:36 Читати українською

Hamster Kombat начал второй сезон, OKX легализовала деятельность в Европе: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

FTX начала выплату средств кредиторам и сообщила дату второй волны компенсаций

Вчера, 18 февраля, обанкротилась криптовалютная биржа FTX, сообщила о начале выплат компенсаций кредиторами. Отмечается, что клиенты должны ожидать получения средств в течение одного-трех рабочих дней.

Кроме того, в FTX объявили, что вторая ожидаемая дата подачи претензий будет 11 апреля 2025 года, а последующие выплаты должны начаться 30 мая того же года.

Выплаты производятся через криптобиржи FTX, BitGo и Kraken.

Вечером 18 февраля эксперты Arkham заявили, что пользователи, чьи требования к FTX составляют менее $50 000, начали получать средства через Kraken и BitGo. По их данным, эта группа кредиторов в целом претендует на примерно $1,2 млрд.

Клиент FTX Сунил Кавури сказал, что FTX распределила уже $800 млн среди 162 000 клиентов.

Hamster Kombat начал второй сезон и анонсировал новый аирдроп

Команда Hamster Kombat объявила о завершении промежуточного этапа и запуске второго сезона — HamsterVerse.

Пользователи могут обменять накопленные алмазы на ценные награды во всех проектах второго сезона, в частности, в ежедневном комбо GameDev Heroes.

Все DApps (децентрализованные приложения) в HamsterVerse перейдут на токен HMSTR. Также проект анонсировал новый аирдроп и рост количества дополнительных миниигр.

Закрытое тестирование бета HamsterVerse проводилось с конца декабря 2024 года.

Запуск второго сезона поначалу планировался на октябрь. К тому же срока разработчики обещали интегрировать в игру внешние платежные системы.

Пользователи Abstract заявили о воровстве средств через Cardex

L2-платформа Abstract на базе Ethereum столкнулась с утечкой средств из кошельков пользователей. Представитель компании под ником 0xBeans заявил о расследовании инцидента.

По его словам, проблема связана с приложением блокчейн-игры Cardex, а не с кошельком Abstract Global Wallet (AGW).

Пользователи обратились к официальному каналу Abstract в Discord с просьбой вернуть деньги. Аналогичные вопросы подняли в Telegram-канале Cardex, обвинив проект в схеме rug pull.

Представители Abstract пока не подтвердили объем утечек. Обновления по ситуации обещают публиковать по мере появления новых данных.

Криптобиржа OKX легализовала деятельность в Европе

OKX официально стала одной из первых глобальных криптовалютных бирж, получивших лицензию MiCA и паспортизировавших свои услуги в Европейской экономической зоне (EEA).

«Теперь мы предлагаем полностью регулируемые, локализованные криптоуслуги более 400 млн человек в 28 странах EEA. Все из-за нашего европейского центра на Мальте», — заявил CEO подразделения OKX Europe Эральд Гус.

Отмечается, что адаптированная к региональным потребностям платформа предложит:

  • внебиржевая и спотовая торговля, а также бот-трейдинг;
  • доступ к 240+ монетам в более чем 300 парах (более 60 — с евро);
  • бесплатные депозиты и вывод в фиате через банковские переводы;
  • покупку криптовалют с использованием карт и других традиционных способов оплаты.

OKX получила лицензию MiCA 27 января

«Паспортизация позволяет компаниям, лицензированным в одной стране ЕС, расширять свои услуги по всему объединению в рамках единой нормативной базы», — отметил Гус.

По данным CoinMarketCap, OKX входит в топ-5 централизованных платформ по объему спотовой торговли. За последние сутки показатель биржи превысил $2,76 млрд.

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Источник: Минфин
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