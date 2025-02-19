В прошлом году финмон обнаружил подозрительные операции на 62,5 млрд

За 2024 год в Государственную службу финансового мониторинга поступило 1 750 940 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу. Это на 23% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает платформа «Опендатабот».

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Что известно

99% сообщений о необходимой проверке представляют банки, тогда как все остальные поступают от небанковских учреждений, таких как кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и другие.

Год до года растет количество сообщений о подозрительных операциях — 5% в 2021 году против 18% в прошлом году. Впрочем, подавляющее большинство все же касается пороговых операций — 82% или 1,44 млрд.

Более 1 тыс. материалов после проверки были направлены в соответствующие органы. Их общая сумма составила 62,59 млрд. грн.

Больше всего материалов направляют в Национальную полицию — 31% (323 дела). Еще 27% или 289 материалов — в СБУ и 15% или 156 материалов — в НАБУ. Суммарно все эти дела оцениваются в 37,39 млрд. грн.

Также с начала полномасштабной в 3,3 раза увеличилось количество материалов, которые Госфинмониторинг направляет в ДБР — 11% или 118 материалов. В то же время количество материалов, направленных в Налоговую, сократилось в 2,5 раза — до 95 дел.

Меньше всего материалов поступило в Офис Генпрокурора — 7% (71). Еще один материал был направлен в разведку.

Подробности

Госфинмониторинг проверяет финансовые операции двух видов: пороговые и подозрительные.

Пороговые финоперации — те, сумма в которых равна или превышает 400 тыс. и имеет хотя бы один из приведенных признаков: проявление сепаратизма/терроризма, риск фальсификации счетов фактур (инвойсов) во внешнеэкономической деятельности, дистанционное отмывание средств терроризма, много наличных в обращении и ненадлежащее выявление и санкционирование подозрительных лиц публичных деятелей.

Подозрительные финоперации не зависят от суммы, а только от наличия подозрений и доказательств в обслуживающем человеке банке. На это может влиять поведение личности, несоответствие предоставленной информации и другие факторы.