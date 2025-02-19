Трамп анонсировал новые пошлины: авто, полупроводники и фармацевтики

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести новые пошлины на импорт автомобилей, полупроводников и фармацевтических препаратов в размере около 25%. Официальное объявление может состояться уже 2 апреля, что станет еще одним шагом в его торговой войне. Об этом сообщает Bloomberg.

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Во время общения с журналистами в своем имении Mar-a-Lago Трамп отметил, что пошлины на импорт автомобилей составят около 25%. По полупроводникам и фармацевтике он уточнил, что тарифы могут быть «25% и выше», а также расти в течение года.

Президент также подчеркнул, что компании получат время для переноса производства в США, прежде чем новые пошлины вступят в силу. «Если они откроют завод в США, то тарифов не будет. Мы хотим дать им немного времени», — объяснил Трамп.

Автомобильная отрасль

Новые пошлины могут оказать существенное влияние на автомобильную промышленность. В 2023 году в США было ввезено около 8 миллионов легковых и грузовых автомобилей, что составляло около половины всех продаж на рынке. Под удар могут попасть европейские производители, такие как Volkswagen AG и азиатские компании, в частности Hyundai Motor Co.

Трамп не уточнил, коснутся ли новые пошлины всех стран, будут ли выборочными. Остается непонятным, освободятся ли от тарифов автомобили, произведенные в рамках соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой.