Акции Intel показали рекордный рост с 2020 года на фоне новости о разделе компании

Акции американской компании Intel выросли на 16% после сообщения о возможном разделении в результате сделки с участием Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и Broadcom. Об этом сообщает Bloomberg.

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Бумаги Intel выросли до $27,39 на торгах в Нью-Йорке во вторник, что явилось самым большим однодневным ростом с марта 2020 года. Акции Intel в этом году уже выросли на 18% на фоне новости о возможном соглашении.

Intel, доминировавшая когда-то в индустрии чипов, в последние годы уступила долю рынка конкурентам. Она пропустила переход к ускорителям искусственного интеллекта, что позволило Nvidia занять лидерскую позицию в этой сфере.

В прошлом году совет директоров Intel уволил генерального директора Пета Хелсингера, поскольку его план восстановления продвигался слишком медленно, и компания до сих пор ищет нового руководителя.

Напомним

«Минфин» писал, что Broadcom рассматривает возможность приобретения подразделения Intel, занимающегося разработкой и маркетингом чипов, по словам людей, знакомых с ситуацией.

Компания неофициально обсуждала возможность сделать предложение, но, по всей вероятности, пойдет на это только в случае, если найдет партнера для приобретения производственного бизнеса Intel.

В то же время, TSMC исследует варианты контроля над некоторыми или всеми производственными мощностями Intel. Это может включать в себя формирование консорциума инвесторов или другие структуры для реализации сделки. Переговоры остаются на ранней стадии, и TSMC не сотрудничает с Broadcom по этому потенциальному приобретению.

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