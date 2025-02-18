Рынки положительно отреагировали на переговоры в Саудовской Аравии

Индекс S&P 500 обновил свой максимум по отношению к рекорду января на фоне переговоров США и россии в Саудовской Аравии. Об этом сообщает агентство Bloombreg.

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Акции

Так, индекс S&P 500 превысил предыдущий рекорд закрытия, установленный в прошлом месяце, и вырос на 0,1%, Nasdaq 100 — на 0,2%, а Dow Jones Industrial Average снизился на 0,2%.

«S&P 500 готовится обновить свой исторический максимум с января, поскольку перспектива завершения войны в Украине может стать реальностью», — отметил Мэтт Мэйли из Miller Tabak + Co. «Как всегда, для подтверждения нового этапа роста рынка нужно, чтобы прорыв выше предыдущих максимумов был значительным».

Другие рынки

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла на пять базисных пунктов — до 4,52%.

Индекс Bloomberg Dollar Spot поднялся на 0,2%.

Цена на нефть West Texas Intermediate выросла на 1% и составила $71,42 за баррель.

Переговоры

США и россия согласились продолжить переговоры по урегулированию войны в Украине и сотрудничеству по международным вопросам, но дату встречи Дональда Трампа и владимира путина не назначили, пишет агентство.