Минфин привлек почти 250 миллионов от продажи облигаций

Министерство финансов 18 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 249,42 млн грн, что на 770,58 млн грн меньше, чем на прошлой неделе — 1,02 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

97,83 млн грн под 15,81% с погашением 24 июня 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 15,84%);

151,58 млн грн под 16,94% с погашением 9 июня 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,90%).

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О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.