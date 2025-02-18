Tether инвестирует в конкурента Neuralink

Компания Tether, известная своим стейблокином USDT, объявила о запуске нового амбициозного проекта — платформы BrainOS, направленной на развитие технологий взаимодействия мозга с компьютером. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркнул, что ключевым аспектом этой инициативы является сохранение децентрализованного характера инноваций. Об этом сообщает Fintech Insider.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цель проекта — преодоление ограничений человеческого мозга

По словам Ардоино, человеческий мозг, хоть и уникальный, имеет ограничения в обработке информации. Интеграция с компьютерными системами позволит усилить креативность и способности решения сложных задач, что особенно актуально в условиях стремительного развития искусственного интеллекта.

Предыдущие инвестиции Tether в нейротехнологии

Проект BrainOS базируется на предварительных инвестициях Tether в размере $200 миллионов в компанию BlackRock Neurotech. Эта компания уже достигла значительных успехов в сфере нейротехнологий, в частности, помогла пациентам с параличом управлять роботизированными конечностями, дронами и общаться с помощью мыслей.

Преодоление барьеров естественной речи

Особое внимание Ардоино уделил проблеме ограниченности природного языка в выражении мнений. Он отметил, что для полного отражения мнения нужно бесконечное количество терминов, и технологии мозг-компьютер могут стать ключом к преодолению этого барьера.

Перспективы децентрализованных инноваций

Tether отмечает важность децентрализованного подхода к развитию таких технологий. Это позволит избежать концентрации контроля в руках отдельных корпораций и обеспечить свободный доступ к инновациям для всех.

Напомним, что недавно Tether приобрела миноритарную долю в футбольном клубе Juventus.