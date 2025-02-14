Tether приобрела миноритарную долю в футбольном клубе Juventus

Tether Holdings SA de CV объявила о приобретении миноритарной доли в Juventus Football Club SpA. Tether, известная выпуском стейблкоина USDT стоимостью 142 млрд $, не раскрыла размер или стоимость своей доли в туринском футбольном клубе. Об этом сообщает Crypto Briefing.

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Это приобретение является частью продолжающейся диверсификации инвестиционного портфеля Tether. В прошлом месяце компания сообщила о наличии более 7 млрд $ избыточного капитала, что значительно превышает показатель в примерно 1 млрд $ тремя месяцами ранее.

Информация о сделке была объявлена в пятницу, однако конкретные детали о размере доли и её стоимости остаются неразглашенными.