Госгеонедр в прошлом году продала спецразрешения на 3,5 миллиарда

Государственная служба геологии и недр в прошлом году реализовала спецразрешения на пользование недрами на сумму 3,5 млрд грн. Об этом говорится в отчете Госгеонедр, передает Укринформ.

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По итогам года общие поступления в государственный бюджет от реализуемых ведомством спецразрешений превысили 3,5 млрд грн. В частности, 12 аукционов через платформу Prozorro. Продажи, на которых из предложенных 148 лотов было реализовано 106, принесли в бюджет 1,7 млрд грн.

Госслужба также реализовала 378 спецразрешений на пользование недрами без проведения аукционов (в том числе малое недропользование).

Кроме того, свободным отчуждением прав на пользование недрами воспользовалось 59 недропользователей.

Напомним

Ранее бизнес обратился к правительству с просьбой рассекретить информацию о залежах полезных ископаемых в Украине.