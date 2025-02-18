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18 февраля 2025, 16:32 Читати українською

Китайские акции растут на обещаниях Си Цзиньпина поддержать частные компании

Китайские акции в Гонконге выросли после того, как встреча президента Си Цзиньпина с известными предпринимателями показала, что Пекин поддерживает частный сектор. Об этом пишет Bloomberg.

Китайские акции в Гонконге выросли после того, как встреча президента Си Цзиньпина с известными предпринимателями показала, что Пекин поддерживает частный сектор.
Фото Pixabay

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Что известно

Индекс Hang Seng China Enterprises поднялся на 1,8%, а общий рост с январского минимума достиг почти 24%. Основными драйверами рынка стали технологические компании, в частности, Alibaba Group Holding Ltd. и Xiaomi Corp.

В то же время индекс CSI 300 опустился на 0,9% из-за зафиксированной прибыли инвесторами.

Во время встречи Си Цзиньпин пообещал упразднить необоснованные штрафы для частных компаний и призвал предпринимателей сохранять дух конкуренции. Это стало редким моментом, когда китайский технологический сектор оказался в центре внимания после нескольких лет падения из-за жесткого регулирования, низкого спроса и ценовых войн.

Подробности

Оптимизм инвесторов также подогревают перспективы развития искусственного интеллекта, в частности DeepSeek. Во встрече участвовали основатель DeepSeek Лян Вэньфенг и соучредитель Alibaba Джек Ма.

Финансовые аналитики, в частности Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co., прогнозируют дальнейший рост рынка. Они считают, что искусственный интеллект станет ключевым фактором повышения корпоративной прибыли. Ожидается, что в 2025 году индекс Hang Seng Tech Index вырастет на 26%, опережая остальные китайские фондовые индексы.

На этом фоне китайские государственные облигации претерпели снижение, а их годовая доходность выросла до 1,5% — максимума с августа. Инвесторы активно переводят средства в акции, что сокращает ликвидность на денежном рынке.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
18 февраля 2025, 17:05
#
Хіба не на фоні можливих перемовин Росія-Украіна?
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 февраля 2025, 20:01
#
США-Росія.
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