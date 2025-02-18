Минфин утвердил новые формы налоговых деклараций для ФОПов

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Новые формы налоговых деклараций утверждены приказом министерства от 31 января 2025 г. № 57, зарегистрированным в Министерстве юстиции от 14 февраля 2025 года.

Подробности

Министерство финансов утвердило новые формы следующих деклараций:

Обязанность уплаты военного сбора с 1 января 2025:

для ФОП, плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп в размере 10% минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, в расчете на календарный месяц;

для плательщиков единого налога третьей группы в размере 1% от дохода, определенного в соответствии со статьей 292 Кодекса.

В части расчета минимального налогового обязательства (МНО):

при определении МНО в период с 1 января 2024 года по 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, сумма минимального налогового обязательства, определенная согласно подпунктам 381.1.1 и 381.1.2 статьи 381 Кодекса, не может составлять менее 100 как 50% - 1400 грн. с 1 га;

при определении МНО в период с 1 января 2025 года по 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, коэффициент «К», определенный в подпунктах 381.1.1 и 381.1.2 статьи 381 Кодекса, применяется со значением 0,057.

Напомним

С 1 января 2025 года военный сбор составляет:

для ФОП, плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп в размере 10% минимальной заработной платы;

для плательщиков единого налога 3 группы в размере 1% дохода.

Обязанность платить военный сбор для ФОП 1—4 групп будет действовать с 1 января 2025 года по 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение.