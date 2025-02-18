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18 февраля 2025, 11:22 Читати українською

Минфин утвердил новые формы налоговых деклараций для ФОПов

Министерство финансов утвердило новые формы налоговых деклараций плательщика единого налога. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министерство финансов утвердило новые формы налоговых деклараций плательщика единого налога.
Фото: pixabay.com

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Новые формы налоговых деклараций утверждены приказом министерства от 31 января 2025 г. № 57, зарегистрированным в Министерстве юстиции от 14 февраля 2025 года.

Подробности

Министерство финансов утвердило новые формы следующих деклараций:

Обязанность уплаты военного сбора с 1 января 2025:

  • для ФОП, плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп в размере 10% минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, в расчете на календарный месяц;
  • для плательщиков единого налога третьей группы в размере 1% от дохода, определенного в соответствии со статьей 292 Кодекса.

В части расчета минимального налогового обязательства (МНО):

  • при определении МНО в период с 1 января 2024 года по 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, сумма минимального налогового обязательства, определенная согласно подпунктам 381.1.1 и 381.1.2 статьи 381 Кодекса, не может составлять менее 100 как 50% - 1400 грн. с 1 га;
  • при определении МНО в период с 1 января 2025 года по 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, коэффициент «К», определенный в подпунктах 381.1.1 и 381.1.2 статьи 381 Кодекса, применяется со значением 0,057.

Напомним

С 1 января 2025 года военный сбор составляет:

  • для ФОП, плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп в размере 10% минимальной заработной платы;
  • для плательщиков единого налога 3 группы в размере 1% дохода.

Обязанность платить военный сбор для ФОП 1—4 групп будет действовать с 1 января 2025 года по 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
18 февраля 2025, 11:42
#
Все для народу
+
0
bonv
bonv
18 февраля 2025, 11:43
#
Впродовж 2024 року в Україні закрили майже 210 тис. ФОПів, що є найвищим показником за останні 5 років.
Про це свідчать дані дослідження YouControl.Market.
Причинами масового закриття ФОП фахівці називають економічні труднощі, зміни у податковому законодавстві та міграційні процеси.
Гірше ж точно не буде ©.
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