Министерство финансов утвердило новые формы налоговых деклараций плательщика единого налога. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Минфин утвердил новые формы налоговых деклараций для ФОПов
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Новые формы налоговых деклараций утверждены приказом министерства от 31 января 2025 г. № 57, зарегистрированным в Министерстве юстиции от 14 февраля 2025 года.
Подробности
Министерство финансов утвердило новые формы следующих деклараций:
- плательщика единого налога физического лица — предпринимателя;
- плательщика единого налога третьей группы (юридического лица);
- плательщика единого налога четвертой группы.
Обязанность уплаты военного сбора с 1 января 2025:
- для ФОП, плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп в размере 10% минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, в расчете на календарный месяц;
- для плательщиков единого налога третьей группы в размере 1% от дохода, определенного в соответствии со статьей 292 Кодекса.
В части расчета минимального налогового обязательства (МНО):
- при определении МНО в период с 1 января 2024 года по 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, сумма минимального налогового обязательства, определенная согласно подпунктам 381.1.1 и 381.1.2 статьи 381 Кодекса, не может составлять менее 100 как 50% - 1400 грн. с 1 га;
- при определении МНО в период с 1 января 2025 года по 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, коэффициент «К», определенный в подпунктах 381.1.1 и 381.1.2 статьи 381 Кодекса, применяется со значением 0,057.
Напомним
С 1 января 2025 года военный сбор составляет:
- для ФОП, плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп в размере 10% минимальной заработной платы;
- для плательщиков единого налога 3 группы в размере 1% дохода.
Обязанность платить военный сбор для ФОП 1—4 групп будет действовать с 1 января 2025 года по 31 декабря года, в котором будет прекращено или отменено военное положение.
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Про це свідчать дані дослідження YouControl.Market.
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