Укрэнерго сегодня будет отключать бизнес и промышленность

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Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется

«Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак», — говорится в сообщении.

Как отмечают в Укрэнерго, время применения и объем ограничений в течение суток может измениться.

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