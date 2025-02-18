Сегодня, 18 февраля, будут применяться меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
Укрэнерго сегодня будет отключать бизнес и промышленность
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Время применения ограничений
- 06:00 — 09:00
- 16:00 — 19:00
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется
Причина ограничений
«Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак», — говорится в сообщении.
Как отмечают в Укрэнерго, время применения и объем ограничений в течение суток может измениться.
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Источник: Минфин
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