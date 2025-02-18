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18 февраля 2025, 8:32 Читати українською

В 2024 году в Украине стало больше фальшивых гривен. Какие банкноты подделывали чаще всего

В 2024 году в Украине вырос уровень подделки банкнот гривны по сравнению с очень низкими показателями 2022−2023 годов. Впрочем, этот уровень остается контролируемым и не представляет угрозы экономике страны. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

В 2024 году в Украине вырос уровень подделки банкнот гривны по сравнению с очень низкими показателями 2022−2023 годов.
Фото: depositphotos

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Какие банкноты подделывали чаще всего

По итогам 2024 года на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 5,1 поддельных банкнот (в 2021 году — 7,1).

Чаще из оборота изымались банкноты номиналом:

  • 500 грн (78% от общего количества изъятых подделок);
  • 200 грн (18%).

Другие изъятые из оборота поддельные банкноты номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 грн составляли всего 4%.

Как отметили в НБУ, больше подделывали банкноты гривны старого образца.

Иностранная валюта

Крайне низкий уровень изъятия поддельных банкнот иностранной валюты, наблюдавшийся в 2022—2023 годах, по итогам 2024 года также почти вернулся к уровню 2021 года.

Среди изъятых из обращения в 2024 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США — 93% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты. На банкноты евро в прошлом году приходилось всего 7% изъятых поддельных банкнот иностранной валюты.

Чаще злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

  • 100 и 50 долларов США (90% и 9% от общего количества изъятых поддельных долларов США);
  • 200, 100 и 50 евро (35%, 25% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро соответственно).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
18 февраля 2025, 11:46
#
100 баксів в тренді:))
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