Национальный банк Украины установил на 18 февраля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5554 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 7 копеек.
Официальный курс: НБУ повысил гривну на 7 копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 18 февраля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,51 грн (на 17 февраля курс был установлен на уровне 43,59 грн). Европейская валюта подешевела на 8 копеек.
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Источник: Минфин
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