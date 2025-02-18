Официальный курс: НБУ повысил гривну на 7 копеек

Национальный банк Украины установил на 18 февраля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5554 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 7 копеек.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Нацбанк на 18 февраля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,51 грн (на 17 февраля курс был установлен на уровне 43,59 грн). Европейская валюта подешевела на 8 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.