Официальный курс: НБУ повысил гривну на 16 копеек

Национальный банк Украины установил на 17 февраля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,6299 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 16 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 17 февраля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,59 грн (на 14 февраля курс был установлен на уровне 43,43 грн). Европейская валюта подорожала на 16 копеек.

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