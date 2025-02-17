Украина и ОАЭ подписали соглашение о свободной торговле

Украина и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Это первое в истории Украины соглашение о свободной торговле со странами Персидского залива, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Что известно

Соглашение подразумевает свободную торговлю между Украиной и ОАЭ и либерализацию доступа на рынки товаров для обеих стран. Украинские товары получат полный доступ к рынку ОАЭ для 96,6% товарных линий.

«Это историческое событие, ведь речь идет о первом соглашении в наиболее экономически продвинутом регионе Ближнего Востока. Оно охватывает не только ОАЭ, но и в целом регионы Залива», — прокомментировала министерша экономики Юлия Свириденко.

По оценкам Минэкономики, соглашение может способствовать сохранению положительного сальдо торговли товарами, которое в 2023 году составило 51,5 млн. долларов. В средне- и долгосрочной перспективе может оказать влияние на смещение траектории развития реального ВВП на 0,1%.

Ожидается рост украинского экспорта в ключевых секторах: металлургия, пищевая промышленность, в частности мукомольное производство и производство масла.

Подробности

ОАЭ сняли для Украины ограничения на долю иностранного капитала в 49%, что позволит предпринимателям регистрировать компании с иностранным капиталом до 70%, а в отдельных секторах постепенно до 100% (в частности, в сфере коммерческих услуг, строительства, образования, здравоохранения и бухгалтерского учета). В свободных экономических зонах украинские компании смогут владеть бизнесом на 100%, что является важным шагом для развития украинского бизнеса в этом регионе.

Соглашение отменяет пошлины на цифровую и электронную передачу данных, включая электронный контент. Закреплены обязательства по цифровым платежам, защите персональных данных и созданию прозрачных правил для бизнеса, развивающего цифровую экономику и трансграничную торговлю.

Также стороны договорились о создании Совета по инвестициям Украина-ОАЭ, который будет способствовать увеличению капиталовложений и устранению барьеров для бизнеса. Также будет учрежден Комитет по малому и среднему бизнесу, который обеспечит поддержку предпринимателей через обучение и консультирование.

За 11 месяцев 2024 года товарооборот между Украиной и ОАЭ составил $415 млн. Экспорт Украины в ОАЭ составил $266,8 млн, а импорт — $148,2 млн.