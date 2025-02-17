Meta включается в гонку по разработке роботов-гуманоидов

Компания Meta, известная своими социальными сетями и виртуальной реальностью, объявила о начале разработки роботов, способных выполнять бытовые задания. Этот шаг делает Meta конкурентом таких технологических гигантов как Tesla, Apple и OpenAI, которые также активно инвестируют в развитие робототехники. Об этом пишет Bloomberg.

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Разработки

Компания создала новую команду по робототехнике в своей лаборатории Reality Labs и планирует потратить около 65 миллиардов долларов в 2025 году на инфраструктуру искусственного интеллекта, робототехнику и продукты виртуальной реальности.

В первую очередь Meta сосредоточится на создании роботов, способных помогать в домашних делах. Однако главная цель компании заключается в разработке искусственного интеллекта, датчиков и программного обеспечения для роботов, которые можно будет продавать другим компаниям для создания собственных разработок.

Компания планирует создать собственное аппаратное обеспечение и сотрудничать с другими производителями робототехники для создания прототипов.

Подробности

Кроме того, Meta будет работать над обеспечением безопасности роботов, в частности, предотвращение травм при взаимодействии с человеком. Также важным вопросом является энергетическая безопасность, например, как робот прекращает выполнение задания или выключается, если у него заканчивается энергия.

Хотя официально Meta только сейчас начала активно заниматься разработкой роботов, ее исследовательская группа FAIR уже несколько месяцев проводит исследования и публикует работы по робототехнике.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Meta считает, что гуманоидные работы еще не скоро станут доступны для широкого использования, и могут пройти годы, прежде чем платформа компании будет готова для продуктов сторонних разработчиков. Однако компания уверена, что это станет основным направлением как для Meta, так и для всей технологической индустрии.