«Укрэнерго» упразднило экстренные отключения света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Укрэнерго отменило экстренные отключения в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях
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«В 10:23 Укрэнерго отменило экстренные отключения света в Киеве и двух областях», — говорится в сообщении.
Напомним
Утром, 17 февраля, по команде «Укрэнерго» в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения.
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Источник: Минфин
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