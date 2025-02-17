Укрэнерго отменило экстренные отключения в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях

«Укрэнерго» упразднило экстренные отключения света в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

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«В 10:23 Укрэнерго отменило экстренные отключения света в Киеве и двух областях», — говорится в сообщении.

Напомним

Утром, 17 февраля, по команде «Укрэнерго» в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения.