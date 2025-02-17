Цены на нефть демонстрируют стабильность на фоне возможных мирных переговоров между Украиной и россией

В понедельник, 17 февраля, цены на нефть остались почти неизменными, поскольку участники рынка внимательно следили за событиями, связанными с возможным мирным урегулированием между Украиной и россией. В случае достижения соглашения, это может привести к ослаблению санкций, которые сейчас ограничивают глобальные поставки нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные рынка.

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Что известно

Фьючерсы на нефть Brent незначительно выросли, достигнув 74,81 доллара за баррель, в то время как цена на американскую нефть West Texas Intermediate осталась на уровне 70,75 доллара за баррель.

Ситуация на рынке остается напряженной из-за возможности мирных переговоров между США и россией. Президент США Дональд Трамп и его администрация объявили о начале переговоров с россией по прекращению конфликта в Украине.

Аналитики указывают, что успешный результат переговоров может привести к увеличению объемов российской нефти на мировом рынке, что может оказать значительное влияние на уровень цен. «Если конфликт будет урегулирован, это откроет путь для большего количества российской нефти, что может давить на цены», — отметила Приянка Сачдева, старший аналитик Phillip Nova.

Однако, несмотря на потенциальные риски, спрос на нефть остается стабильным, что поддерживает рынок. «Ближайшие перспективы для нефти выглядят достаточно оптимистично благодаря положительным сигналам спроса», — добавила Сачдева.

Геополитика

Дональд Трамп также заявил, что может встретиться с президентом россии владимиром путиным в ближайшем будущем для обсуждения мирного урегулирования. Эта встреча может состояться в ближайшие дни в Саудовской Аравии, где планируются переговоры между двумя странами.

Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Украина и Европа будут вовлечены в какие-либо серьезные переговоры по прекращению войны. Это свидетельствует о том, что предстоящие переговоры между США и россией станут важным этапом для оценки намерений путина.