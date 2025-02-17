Сокращение средств на счетах клиентов банков более чем на 50 млрд гривен. В НБУ объяснили причину

Объем средств на счетах предприятий в банках Украины в январе 2025 года сократился на 53 млрд гривен до 2,725 трлн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Объяснение НБУ

В то же время, как отметили в пресс-службе НБУ, объем гривневых корзин на счетах физических лиц в течение января согласно вырос на 0,1%, хотя в январе прошлого года наблюдалось сокращение этого показателя.

«Ситуативные оттоки средств со счетов бизнеса в январе, обусловленные сезонными факторами, в том числе уплатой годовых налогов и сборов, не оказывают влияния на состояние ликвидности банковской системы», — говорится в сообщении.

По данным НБУ, из-за сезонных факторов поступления на счета клиентов растут в конце календарного года и сокращаются в начале следующего. Эта тенденция наблюдалась и в довоенное время.

Прошлогодние сезонные отливы средств не повлияли на состояние ликвидности банковской системы. В итоге объем гривневых средств на счетах физических лиц в банках за 2024 год вырос на 12%, бизнеса — на 19%.

«По нашим прогнозам и ожиданиям банков из свежего опроса объем вложений клиентов будет расти и в 2025 году. Такие ожидания фиксировались на протяжении всего 2024 года», — пояснили в пресс-службе.

По данным НБУ, объем гривневых средств клиентов в банках по состоянию на начало февраля составляет 1,8 трлн гривен, с начала полномасштабного вторжения он удвоился.