Сокращение средств на счетах клиентов банков более чем на 50 млрд гривен. В НБУ объяснили причину

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 февраля 2025, 10:10 Читати українською

Сокращение средств на счетах клиентов банков более чем на 50 млрд гривен. В НБУ объяснили причину

Объем средств на счетах предприятий в банках Украины в январе 2025 года сократился на 53 млрд гривен до 2,725 трлн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Объем средств на счетах предприятий в банках Украины в январе 2025 года сократился на 53 млрд гривен до 2,725 трлн гривен.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Объяснение НБУ

В то же время, как отметили в пресс-службе НБУ, объем гривневых корзин на счетах физических лиц в течение января согласно вырос на 0,1%, хотя в январе прошлого года наблюдалось сокращение этого показателя.

«Ситуативные оттоки средств со счетов бизнеса в январе, обусловленные сезонными факторами, в том числе уплатой годовых налогов и сборов, не оказывают влияния на состояние ликвидности банковской системы», — говорится в сообщении.

По данным НБУ, из-за сезонных факторов поступления на счета клиентов растут в конце календарного года и сокращаются в начале следующего. Эта тенденция наблюдалась и в довоенное время.

Прошлогодние сезонные отливы средств не повлияли на состояние ликвидности банковской системы. В итоге объем гривневых средств на счетах физических лиц в банках за 2024 год вырос на 12%, бизнеса — на 19%.

«По нашим прогнозам и ожиданиям банков из свежего опроса объем вложений клиентов будет расти и в 2025 году. Такие ожидания фиксировались на протяжении всего 2024 года», — пояснили в пресс-службе.

По данным НБУ, объем гривневых средств клиентов в банках по состоянию на начало февраля составляет 1,8 трлн гривен, с начала полномасштабного вторжения он удвоился.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+23
TAN72
TAN72
17 февраля 2025, 10:16
#
Сами себя успокаивают.
+
0
ccc2013
ccc2013
17 февраля 2025, 10:22
#
А что насчёт валютных?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают agfromua, GrugoriyHoland, LTanch и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами