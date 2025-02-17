Опыт Вьетнама для Украины после войны: ВВП вырос в 12 раз и собирает миллионы иностранных инвестиций (видео)

Когда Украина станет в 10 раз богаче, чем сейчас? Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, после рабочей поездки во Вьетнам делится историей о феномене азиатского вьетнамского экономического чуда.

Как Вьетнам за 20 лет вырос в 12 раз по показателям ВВП, производства, зарплат и тд?

Как страна привлекает прямые иностранные инвестиции и имеет индустриальные парки с топовыми компаниями мира, такими как Apple, Swarovski и т. д.

Как страна, которая была в войне около 30 лет и вышла оттуда бедной страной, сейчас быстро растущая экономика по ВВП на душу населения $5000. Как этот кейс ложится на наши реалии. Смотрите видео.