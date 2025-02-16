В США происходит массовое увольнение чиновников

В США продолжается радикальное сокращение американской бюрократии на фоне политики Трампа и Маска: в пятницу было уволено более 9 500 работников, охватывавших почти все отрасли — от управления федеральными землями до оказания помощи военным ветеранам. Об этом пишет агентство Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Увольнения коснулись сотрудников министерств внутренних дел, энергетики, по делам ветеранов, сельского хозяйства и здравоохранения. Большинство из них — это работники, которые проработали менее года и имели ограниченные трудовые гарантии.

Как сообщает Белый дом, эти увольнения лишь часть масштабного сокращения госаппарата.

Ранее около 75 000 работников согласились оставить работу добровольно в обмен на компенсацию, предложенную Трампом и Маском. В общей сложности увольнения охватили примерно 3% гражданской рабочей силы США.

Трамп считает, что федеральное правительство слишком раздуто, а бюджетные средства тратятся неэффективно. У США долг в 36 триллионов долларов и дефицит в 1,8 триллиона долларов за прошлый год, поэтому реформы поддерживают представители обеих партий.