В США продолжается радикальное сокращение американской бюрократии на фоне политики Трампа и Маска: в пятницу было уволено более 9 500 работников, охватывавших почти все отрасли — от управления федеральными землями до оказания помощи военным ветеранам. Об этом пишет агентство Reuters.
В США происходит массовое увольнение чиновников
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Увольнения коснулись сотрудников министерств внутренних дел, энергетики, по делам ветеранов, сельского хозяйства и здравоохранения. Большинство из них — это работники, которые проработали менее года и имели ограниченные трудовые гарантии.
Как сообщает Белый дом, эти увольнения лишь часть масштабного сокращения госаппарата.
Ранее около 75 000 работников согласились оставить работу добровольно в обмен на компенсацию, предложенную Трампом и Маском. В общей сложности увольнения охватили примерно 3% гражданской рабочей силы США.
Трамп считает, что федеральное правительство слишком раздуто, а бюджетные средства тратятся неэффективно. У США долг в 36 триллионов долларов и дефицит в 1,8 триллиона долларов за прошлый год, поэтому реформы поддерживают представители обеих партий.
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