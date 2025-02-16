В Берлине откроется первый центр для возвращения украинских беженцев. Об этом сообщил министр национального единства Алексей Чернышев.
В Берлине откроют первый центр для возвращения украинских беженцев
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По его словам, это важный шаг в развитии институциональной поддержки украинских граждан за границей. Центр будет оказывать консультационную и интеграционную поддержку, а также помощь по возвращении домой.
Министр Чернышев подчеркнул, что центр станет местом для объединения украинцев и развития культурных и образовательных инициатив.
Открытие центра в Берлине является важным шагом для поддержки украинских беженцев, желающих вернуться домой.
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