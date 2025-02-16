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16 февраля 2025, 12:43 Читати українською

В Берлине откроют первый центр для возвращения украинских беженцев

В Берлине откроется первый центр для возвращения украинских беженцев. Об этом сообщил министр национального единства Алексей Чернышев.

В Берлине откроется первый центр для возвращения украинских беженцев.

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По его словам, это важный шаг в развитии институциональной поддержки украинских граждан за границей. Центр будет оказывать консультационную и интеграционную поддержку, а также помощь по возвращении домой.

Министр Чернышев подчеркнул, что центр станет местом для объединения украинцев и развития культурных и образовательных инициатив.

Открытие центра в Берлине является важным шагом для поддержки украинских беженцев, желающих вернуться домой.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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financialGenius
financialGenius
16 февраля 2025, 13:23
#
«Центр буде надавати консультаційну та інтеграційну підтримку, а також допомогу з поверненням додому.» Консультировать по каким вопросам ??? Интегрировать в страну откуда родом будут помогать ??? Помощь будет заключаться в покупке билетов или что-то более серьёзное ??? Ну типо там — обеспечите жильем тех кто с оккупированных территорий и все разрушено через сертификаты какието и что бы люди жили там (действительно нуждающимся, а не своим же, а потом продавать будете или сдавать), предложите работу с достойно зп, а не 200−300 евро человеку который уже 2000 евро зарабатывает и интегрирован в Германию (я говорю про небольшой доход в Германии). Консультировать смогут те люди которые сейчас в Украине по всем вопросам — безопасности , предоставлению жилья, работы , социального обеспечения и т. д. Для этого не нужно открывать центр и выделять на жто миллионы … лучше бы на ЗСУ отправили …
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