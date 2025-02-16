НАПК изменила требования к декларированию средств от погашения ОВГЗ. Теперь сумма погашения (возвращенная номинальная стоимость) ОВГЗ и сумма полученных процентов по ОВГЗ должны указываться в декларации отдельно по разным видам дохода. Об этом сообщила член Налогового комитета В Р Нина Южанина.

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Впрочем, народный депутат предполагает, что это нововведение не изменит общественного мнения относительно «сверхдоходов» от тех, кто покупает ОВГЗ.

«Ибо сумма погашения ОВГЗ все равно декларируется как доход, который большинством граждан воспринимаются просто как дополнительные поступления, а не как возврат ссуды», — написала Южанина.

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