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16 февраля 2025, 10:47 Читати українською

НАПК изменила требования к декларированию средств от погашения ОВГЗ

НАПК изменила требования к декларированию средств от погашения ОВГЗ. Теперь сумма погашения (возвращенная номинальная стоимость) ОВГЗ и сумма полученных процентов по ОВГЗ должны указываться в декларации отдельно по разным видам дохода. Об этом сообщила член Налогового комитета В Р Нина Южанина.

НАПК изменила требования к декларированию средств от погашения ОВГЗ.

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Впрочем, народный депутат предполагает, что это нововведение не изменит общественного мнения относительно «сверхдоходов» от тех, кто покупает ОВГЗ.

«Ибо сумма погашения ОВГЗ все равно декларируется как доход, который большинством граждан воспринимаются просто как дополнительные поступления, а не как возврат ссуды», — написала Южанина.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
16 февраля 2025, 11:54
#
Так, а в чем проблема???
Все согласно «Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)» Ідентифікатор: 1797-VIII або 1797−19, внесен в ВР под номером — 5368 від 07.11.2016.

Ініціатор (и) законопроекту: Гройсман Володимир Борисович Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Южаніна Н.П. Комітет з питань податкової та митної політики
закон подписан президентом Порошенко… м. Київ 21 грудня 2016 року № 1797-VIII
О всех «тонкостях» было сообщено - «Щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» Державна фіскальна служба України | Лист від 08.04.2016 № 8481/10/26−15−12−04−18…

теперь .как хочу так и верчу…
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