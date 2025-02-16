НАПК изменила требования к декларированию средств от погашения ОВГЗ. Теперь сумма погашения (возвращенная номинальная стоимость) ОВГЗ и сумма полученных процентов по ОВГЗ должны указываться в декларации отдельно по разным видам дохода. Об этом сообщила член Налогового комитета
НАПК изменила требования к декларированию средств от погашения ОВГЗ
НАПК изменила требования к декларированию средств от погашения ОВГЗ. Теперь сумма погашения (возвращенная номинальная стоимость) ОВГЗ и сумма полученных процентов по ОВГЗ должны указываться в декларации отдельно по разным видам дохода. Об этом сообщила член Налогового комитета
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Впрочем, народный депутат предполагает, что это нововведение не изменит общественного мнения относительно «сверхдоходов» от тех, кто покупает ОВГЗ.
«Ибо сумма погашения ОВГЗ все равно декларируется как доход, который большинством граждан воспринимаются просто как дополнительные поступления, а не как возврат ссуды», — написала Южанина.
Читайте также: Украина отклонила предложение США о передаче полезных ископаемых
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 1
Все согласно «Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)» Ідентифікатор: 1797-VIII або 1797−19, внесен в ВР под номером — 5368 від 07.11.2016.
Ініціатор (и) законопроекту: Гройсман Володимир Борисович Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Южаніна Н.П. Комітет з питань податкової та митної політики
закон подписан президентом Порошенко… м. Київ 21 грудня 2016 року № 1797-VIII
О всех «тонкостях» было сообщено - «Щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» Державна фіскальна служба України | Лист від 08.04.2016 № 8481/10/26−15−12−04−18…
теперь .как хочу так и верчу…