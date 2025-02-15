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15 февраля 2025, 15:32 Читати українською

KSE: ущерб от войны достиг $170 млрд

Общая сумма прямого ущерба, понесенного инфраструктурой Украины по состоянию на ноябрь 2024 года из-за полномасштабного вторжения россии, достигла 170 млрд долларов. Об этом говорится в отчете KSE Institute.

Общая сумма прямого ущерба, понесенного инфраструктурой Украины по состоянию на ноябрь 2024 года из-за полномасштабного вторжения россии, достигла 170 млрд долларов.

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Что известно

Наибольшие разрушения понес жилищный сектор — его прямой ущерб оценивается в 60 млрд долларов. В результате войны разрушены или повреждены 236 тысяч жилых зданий, в том числе 209 тысяч частных домов, 27 тысяч многоквартирных зданий и 600 общежитий.

Потери транспортной инфраструктуры — 38,5 млрд долларов. В результате боевых действий повреждено более 26 тысяч км автодорог, что стоило стране 28,3 млрд долларов. Значительные потери понесли и другие транспортные секторы:

  • железнодорожный — 4,3 млрд долларов,
  • портовая инфраструктура — 0,85 млрд долларов,
  • авиационная отрасль — 2 млрд долларов.

Частные авто также пострадали — уничтожено или повреждено 260 тысяч машин, ущерб оценивается в 2,2 млрд долларов.

Энергетика

Общие потери энергетического сектора Украины — 14,6 млрд. долларов. Враг полностью уничтожил Каховскую и Днепровскую ГЭС, Трипольскую и Змиевскую ТЭС. Значительно повреждены и другие генерирующие мощности, высоковольтные подстанции и объекты нефтегазовой инфраструктуры.

Агропромышленный комплекс потерял 10,3 млрд. долларов. Уничтожены 130 тысяч единиц сельхозтехники, 4 млн тонн зернохранилищ, 16 тысяч га многолетних культур. Из-за боевых действий и пожаров повреждено 298 тысяч га лесов — это еще 4,5 млрд долларов убытков.

Ущерб образовательной инфраструктуры — 7,3 млрд долларов. Разрушены или повреждены более 4 тысяч учебных заведений.

Подробности

Сообщается, что сектор здравоохранения потерял 4,3 млрд долларов — повреждено 1554 медицинских объекта.

Ущерб в сфере культуры, спорта и туризма оценивается в 4 млрд долларов. Разрушены 3921 культурный объект, 399 религиозных сооружений и 343 спортивных комплекса.

Телекоммуникационная и цифровая инфраструктура потеряла 1,2 млрд. долларов. В деоккупированных районах разрушения сетей кое-где достигали 100%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
neverice
neverice
15 февраля 2025, 17:02
#
І то лише половина заморожених російських активів. Доречі, чудовий важіль впливу на рашистів. Хочете отримати хоч щось — компенсуйте збитки. Не хочете компенсувати — не отримаєте нічого. І враховуючи, як ЄС за нас стоїть на фоні трампа — цілком реально (кошти ж саме ЄС заморозив).
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Kharakternyk
Kharakternyk
15 февраля 2025, 17:47
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Як Трамп скаже, так єс і підтанцює:)
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