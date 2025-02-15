Кабмин выделил более 5 миллиардов на программу «Сделано в Украине»

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 5,1 миллиарда гривен в поддержку отечественного производства в рамках программы «Сделано в Украине». Эти средства будут направлены на ряд важных направлений, призванных стимулировать развитие экономики страны. Об этом сообщает Правительственный портал.

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Что известно

Значительная часть финансирования, а именно 2 миллиарда гривен, будет направлена на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель. Это позволит аграриям оперативно возобновлять обработку земли, минимизируя риски и способствуя продовольственной безопасности страны.

Для поддержки внутреннего спроса на товары украинского производства предусмотрено 1,6 миллиарда гривен. Эти средства будут использованы для реализации программы «Национальный Кэшбэк», которая предусматривает возврат 15% от стоимости товаров, произведенных в Украине. Программа будет включать в себя широкий спектр продукции, от общественного транспорта до энергетического оборудования.

500 миллионов гривен будут направлены на компенсацию части стоимости сельскохозяйственной техники, приобретенной у отечественных производителей. Фермеры смогут получить компенсацию в размере 25%, что поможет модернизировать свое оборудование и повысить эффективность производства.

Подробности

Еще 500 миллионов гривен будут инвестированы в создание инфраструктуры для индустриальных парков. Развитие индустриальных парков будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и развитию регионов.

Кроме того, 500 миллионов гривен будут выделены в поддержку крупных инвестиционных проектов. Инвесторы, реализующие масштабные проекты в Украине, смогут получить компенсацию затрат на строительство и подключение инфраструктуры.

В целом, правительственная программа «Сделано в Украине» направлена на создание благоприятных условий для развития отечественного производства, привлечения инвестиций и возобновления экономического роста страны.