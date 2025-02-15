За 2024 год Украина экспортировала товаров на сумму 41,73 млрд. долларов США, что на 15,3% больше, чем в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Экспорт товаров из Украины в прошлом году вырос на 15%
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Импорт
Импорт товаров за этот же период составил 70,75 млрд. долларов США, что на 11,3% больше, чем в 2023 году.
Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли Украины за 2024 год составило 29,02 млрд. долларов США. Для сравнения, в 2023 году этот показатель был также отрицательным и составил 27,38 млрд. долларов США.
Коэффициент покрытия экспортом импорта в 2024 году составил 0,59, в то время как в 2023 году этот показатель составил 0,57.
Украина осуществляла внешнеторговые операции с партнерами из 230 стран.
Наибольший рост экспорта наблюдался в следующих группах товаров:
- электрические машины (+36,9%)
- черные металлы (+16,9%)
- зерновые культуры (+13,4%)
- жиры и масла животного или растительного происхождения (+1,9%)
Рост импорта произошел в следующих категориях:
- электрические машины (+40,7%)
- реакторы ядерные, котлы, машины (+25,5%)
- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного (+8,4%)
В то же время, объемы импорта нефти и продуктов ее переработки сократились на 14,1%.
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