Экспорт товаров из Украины в прошлом году вырос на 15%

За 2024 год Украина экспортировала товаров на сумму 41,73 млрд. долларов США, что на 15,3% больше, чем в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Импорт

Импорт товаров за этот же период составил 70,75 млрд. долларов США, что на 11,3% больше, чем в 2023 году.

Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли Украины за 2024 год составило 29,02 млрд. долларов США. Для сравнения, в 2023 году этот показатель был также отрицательным и составил 27,38 млрд. долларов США.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в 2024 году составил 0,59, в то время как в 2023 году этот показатель составил 0,57.

Украина осуществляла внешнеторговые операции с партнерами из 230 стран.

Наибольший рост экспорта наблюдался в следующих группах товаров:

электрические машины (+36,9%)

черные металлы (+16,9%)

зерновые культуры (+13,4%)

жиры и масла животного или растительного происхождения (+1,9%)

Рост импорта произошел в следующих категориях:

электрические машины (+40,7%)

реакторы ядерные, котлы, машины (+25,5%)

средства наземного транспорта, кроме железнодорожного (+8,4%)

В то же время, объемы импорта нефти и продуктов ее переработки сократились на 14,1%.