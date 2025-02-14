В январе 2025 украинцы подали более 16 тысяч налоговых деклараций, задекларировав доходы на сумму 16,2 миллиарда гривен. Это на 17% меньше, чем в январе 2024 г. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
Украинцы задекларировали доходы на 16 миллиардов гривен в январе
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Основные цифры:
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): 201,1 миллиона гривен (+42% по сравнению с январем 2024 года).
- Военный сбор: 34,3 миллиона гривен (+23% по сравнению с январем 2024 года).
Крупнейшие декларанты:
- Семь граждан задекларировали налоговые обязательства на сумму более 1 миллиона гривен.
- Трое из них уплатят более 10 миллионов гривен налогов с доходов, полученных за границей.
- Лидером стал житель Житомирщины, который уплатит 42,1 миллиона гривен налогов.
Налоговые скидки:
Около 4 тысяч человек подали декларации для получения налоговой скидки. Им будет возвращено 26,3 миллиона гривен.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 1