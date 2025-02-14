Доля украинцев, недовольных направлением развития страны, выросла до 46% — опрос КМИС

По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 2−6 февраля 2025, 46% украинцев считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении. Это на 7 процентных пунктов больше, чем в апреле 2024 года, тогда количество таких украинцев было 38%.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основные результаты опроса:

38% украинцев считают, что дела развиваются в правильном направлении (в апреле 2024-го — 51%).

46% считают, что дела развиваются в неправильном направлении (в апреле 2024-го — 39%).

16% респондентов затруднились дать однозначного ответа.

Почему это важно?

В начале полномасштабного вторжения 68% украинцев считали, что дела развиваются в правильном направлении, а 16% в неправильном. Впоследствии доля пессимистически настроенных граждан постепенно росла.

Возможные причины изменений:

В апреле 2024 года наблюдалось временное улучшение настроений после одобрения США помощи Украине.

В начале 2025 года ситуация снова ухудшилась, что может быть связано с экономическими трудностями и продолжительностью войны.