Доля украинцев, недовольных направлением развития страны, выросла до 46% — опрос КМИС

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 февраля 2025, 12:11 Читати українською

Доля украинцев, недовольных направлением развития страны, выросла до 46% — опрос КМИС

По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 2−6 февраля 2025, 46% украинцев считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении. Это на 7 процентных пунктов больше, чем в апреле 2024 года, тогда количество таких украинцев было 38%.

По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 2−6 февраля 2025, 46% украинцев считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении.
Фото Pixabay

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основные результаты опроса:

  • 38% украинцев считают, что дела развиваются в правильном направлении (в апреле 2024-го — 51%).
  • 46% считают, что дела развиваются в неправильном направлении (в апреле 2024-го — 39%).
  • 16% респондентов затруднились дать однозначного ответа.

Почему это важно?

В начале полномасштабного вторжения 68% украинцев считали, что дела развиваются в правильном направлении, а 16% в неправильном. Впоследствии доля пессимистически настроенных граждан постепенно росла.

Возможные причины изменений:

В апреле 2024 года наблюдалось временное улучшение настроений после одобрения США помощи Украине.

В начале 2025 года ситуация снова ухудшилась, что может быть связано с экономическими трудностями и продолжительностью войны.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
0
MAXAOH
MAXAOH
14 февраля 2025, 12:28
#
Они у всех спросили???
+
+15
Я_ __
Я_ __
14 февраля 2025, 12:58
#
В таких як ти зазвичай не питають)))
+
+188
Turbo Apricot
Turbo Apricot
14 февраля 2025, 12:33
#
Дивно, звідки незадоволені, працює телемарафон, для розвитку України створено:
грудень 2024 міністерство національної єдності
січень 2025 агенцію національної єдності
лютий 2025 комітет національної єдності

чому зростає частка українців, незадоволених напрямком розвитку країни, навіть важко здогадатись.
+
+28
Я_ __
Я_ __
14 февраля 2025, 12:49
#
Turbo Apricot

просто незадоволені тим, що досі не створили міністерство потужності!
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
14 февраля 2025, 15:07
#
Треба ще створити комісію національної єдності і службу національної єдності. От як створять, то всі будуть задоволені.
+
0
Riojas
Riojas
14 февраля 2025, 15:47
#
Боже, я думал это прикол, но все эти события бьются по гуглу ахаха какие же кретины)))
+
+105
Я_ __
Я_ __
14 февраля 2025, 12:33
#
Та при чому тут допомога США, люди бачать цю неадекватну корупцію, коли депутат просить людей донатити на армію, а сам купляє ролс ройс за 700к доларів, коли держава підвищує податки, але в цей же час виділяє кошти на нікому непотрібне міністерство єдності, кешбек на все українське і перекидає кошти з розмінування земель сільськогосподарського призначення на тисячу від вови, люди бачать, що їх гонять палками на війну і потім сидить ветеран без ніг в інвалідній колясці і отримує «виплату» у 800 грн на місяць, люди бачать, що коли «захищати батьківщину», то йдіть ви всі, а як протезувати і допомагати військовим — то держава раптом забула про них, перемолола і виплюнула. Люди бачать всі ці овочерізки, барабани і дубові двері по мільйону гривень, всі ці ліжка з мільйонами доларів, червону ікру для полярників, коли ВПО їдуть назад в окупацію.
+
+102
Я_ __
Я_ __
14 февраля 2025, 12:35
#
Люди бачать ці тисячі відео де тцкашники з поліцаями ломають і викрадають людей посеред вулиці, люди намагаються вирватися з цього анархізму і диктатури не через «допомогу США», а через те, що владу узурпували «5−6 потужних менеджерів» і на Конституцію та права людини вони чхати хотіли, якщо ти українець то ти як раб тільки «зобов`язаний», і це правда кумедно виглядає, коли одні телепні кажуть про «потужну перемогу», а в цей же час в різних точках країни люди надсилають відео, де 4−5 здорових відгодованих биків, котрі мають військове звання і вміють користуватися зброєю, ломають одного дрища цивільного котрий ніколи не служив в армії і взагалі не знає звідки в автомата кулі вилітають. Коли в «демократичній» країні заморожуть мінімальну зарплату і прожитковий мінімум, зато депутатам піднімають зарплату — це не то, люди все це бачать і не бажають з цим миритися, тому багато хто намагається вирватися з цієї північної кореї в серці Європи.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
14 февраля 2025, 12:54
#
А кто-то может адекватно объяснить куда развиваются дела Украины?
Я только вижу что многие стали по быстрому переобуваться в воздухе :)

+
+88
Alek Cristo
Alek Cristo
14 февраля 2025, 13:26
#
Справи розвиваються в правильному русі, тільки не вказали для кого.
— Корупція узаконена.
— Бандити — при владі
— Терористи — в ТЦК
— Звичайні люди — перемелені в калясках, або під землею закопані


Як вже 100 разів було вказано — ти державі винен все, а вона тобі нічого.
+
0
Я_ __
Я_ __
14 февраля 2025, 13:37
#
Alek Cristo

Погоджуюсь, плюсую

до цього «Як вже 100 разів було вказано — ти державі винен все, а вона тобі нічого.»

ще можна додати, що «Земля для багатих, Батьківщина для бідних», тому воюють бідняки за землю багатих, бо як не спитаєш, то більшість не те що землі, а часто навіть квартири своєї не мають, на жаль…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Rhino и 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами