По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 2−6 февраля 2025, 46% украинцев считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении. Это на 7 процентных пунктов больше, чем в апреле 2024 года, тогда количество таких украинцев было 38%.
Доля украинцев, недовольных направлением развития страны, выросла до 46% — опрос КМИС
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Основные результаты опроса:
- 38% украинцев считают, что дела развиваются в правильном направлении (в апреле 2024-го — 51%).
- 46% считают, что дела развиваются в неправильном направлении (в апреле 2024-го — 39%).
- 16% респондентов затруднились дать однозначного ответа.
Почему это важно?
В начале полномасштабного вторжения 68% украинцев считали, что дела развиваются в правильном направлении, а 16% в неправильном. Впоследствии доля пессимистически настроенных граждан постепенно росла.
Возможные причины изменений:
В апреле 2024 года наблюдалось временное улучшение настроений после одобрения США помощи Украине.
В начале 2025 года ситуация снова ухудшилась, что может быть связано с экономическими трудностями и продолжительностью войны.
Источник: Минфин
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Комментарии - 11
грудень 2024 міністерство національної єдності
січень 2025 агенцію національної єдності
лютий 2025 комітет національної єдності
чому зростає частка українців, незадоволених напрямком розвитку країни, навіть важко здогадатись.
просто незадоволені тим, що досі не створили міністерство потужності!
Я только вижу что многие стали по быстрому переобуваться в воздухе :)
— Корупція узаконена.
— Бандити — при владі
— Терористи — в ТЦК
— Звичайні люди — перемелені в калясках, або під землею закопані
Як вже 100 разів було вказано — ти державі винен все, а вона тобі нічого.
Погоджуюсь, плюсую
до цього «Як вже 100 разів було вказано — ти державі винен все, а вона тобі нічого.»
ще можна додати, що «Земля для багатих, Батьківщина для бідних», тому воюють бідняки за землю багатих, бо як не спитаєш, то більшість не те що землі, а часто навіть квартири своєї не мають, на жаль…