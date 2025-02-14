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14 февраля 2025, 10:55 Читати українською

«Дия» запускает сертификат «холостого»

Министерство цифровой трансформации Украины сделало еще один шаг к упрощению жизни украинцев, запустив в приложении «Дия» уникальную услугу — сертификат холостяка. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров с энтузиазмом сообщил об этом новшестве в своем Telegram-канале, отметив, что аналогов ей нет в мире.

Министерство цифровой трансформации Украины сделало еще один шаг к упрощению жизни украинцев, запустив в приложении «Дия» уникальную услугу — сертификат холостяка.

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Что известно

Сертификат доступен для людей, которые не состоят в браке или уже разведены. Чтобы получить его, необходимо обновить приложение «Дия», выбрать «Добавить документ» и сгенерировать сертификат.

Данные для сертификата проверяются в реестре, что гарантирует их достоверность.

«С сертификатом можно узнать, действительно ли человек не в браке», — пояснил Федоров.

Кроме того, сертификат имеет интересные «фишки»:

  • Возможность скачать любое фото.
  • Добавить информацию о своих интересах.
  • Самостоятельно создать дизайн сертификата.
  • QR-код, который можно сканировать в реальном времени, чтобы стать паром и поделиться этим в соцсетях.

«А дальше делайте предложение и женитесь вместе на „Дии“. У нас все серьезно, а не как на сайтах знакомств», — добавил министр.

Следует отметить, что сертификат не является официальным документом, но данные для него проверяются в реестре.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
KValera
KValera
14 февраля 2025, 11:14
#
И на это тратят деньги налогоплательщиков? или продолжают пилить гранты? или всё одновременно?
+
0
Три літри
Три літри
14 февраля 2025, 11:32
#
Потужно, дуже. Ніде в світі немає такого довбня в міністерстві, а в Україні - є. єДовбень!
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