Министерство цифровой трансформации Украины сделало еще один шаг к упрощению жизни украинцев, запустив в приложении «Дия» уникальную услугу — сертификат холостяка. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров с энтузиазмом сообщил об этом новшестве в своем Telegram-канале, отметив, что аналогов ей нет в мире.
«Дия» запускает сертификат «холостого»
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Что известно
Сертификат доступен для людей, которые не состоят в браке или уже разведены. Чтобы получить его, необходимо обновить приложение «Дия», выбрать «Добавить документ» и сгенерировать сертификат.
Данные для сертификата проверяются в реестре, что гарантирует их достоверность.
«С сертификатом можно узнать, действительно ли человек не в браке», — пояснил Федоров.
Кроме того, сертификат имеет интересные «фишки»:
- Возможность скачать любое фото.
- Добавить информацию о своих интересах.
- Самостоятельно создать дизайн сертификата.
- QR-код, который можно сканировать в реальном времени, чтобы стать паром и поделиться этим в соцсетях.
«А дальше делайте предложение и женитесь вместе на „Дии“. У нас все серьезно, а не как на сайтах знакомств», — добавил министр.
Следует отметить, что сертификат не является официальным документом, но данные для него проверяются в реестре.
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