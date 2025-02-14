«Дия» запускает сертификат «холостого»

Министерство цифровой трансформации Украины сделало еще один шаг к упрощению жизни украинцев, запустив в приложении «Дия» уникальную услугу — сертификат холостяка. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров с энтузиазмом сообщил об этом новшестве в своем Telegram-канале, отметив, что аналогов ей нет в мире.

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Что известно

Сертификат доступен для людей, которые не состоят в браке или уже разведены. Чтобы получить его, необходимо обновить приложение «Дия», выбрать «Добавить документ» и сгенерировать сертификат.

Данные для сертификата проверяются в реестре, что гарантирует их достоверность.

«С сертификатом можно узнать, действительно ли человек не в браке», — пояснил Федоров.

Кроме того, сертификат имеет интересные «фишки»:

Возможность скачать любое фото.

Добавить информацию о своих интересах.

Самостоятельно создать дизайн сертификата.

QR-код, который можно сканировать в реальном времени, чтобы стать паром и поделиться этим в соцсетях.

«А дальше делайте предложение и женитесь вместе на „Дии“. У нас все серьезно, а не как на сайтах знакомств», — добавил министр.

Следует отметить, что сертификат не является официальным документом, но данные для него проверяются в реестре.