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13 февраля 2025, 19:20 Читати українською

Укрпочта анонсировала запуск очередной марки из серии «Города-герои»

«Укрпочта» 18 февраля запускает в обращение очередную марку из серии «Города-герои», которая станет предпоследним выпуском в указанной серии. Марка выпущена в честь Волновахи. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

«Укрпочта» 18 февраля запускает в обращение очередную марку из серии «Города-герои», которая станет предпоследним выпуском в указанной серии.

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Что известно

«В последние дни по миру идет дискуссия о возможных уступках Украины своими территориями. На фоне этого считаем уместным напомнить и себе и миру о том, что все города Украины, в том числе и временно оккупированные, — это наша Украина. Поэтому 18 февраля мы выпустим очередную, предварительно предпоследнюю, марку в серии „Города-герои“ — Волноваха», — говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня на сайте Укрпочты доступна предзаказ выпуска, а с 18 февраля ее можно будет приобрести в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и онлайн.

Тираж марки — 840 000 экземпляров.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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