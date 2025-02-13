13 февраля курс акций украинских компаний на Лондонской и Варшавской фондовых биржах подскочил на фоне новостей о начале президентом США Дональдом Трампом переговоров о мире, пишет «Интерфакс-Украина».
Акции украинских компаний стремительно дорожают на новостях о начале переговоров о мире
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Рост акций
Акции агрохолдинга МХП на Лондонской фондовой бирже с начала торгов подскочили на 13,29%, Ferrexpo — на 18,06%.
Стремительно дорожают и акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже.
Курс акций Milkiland увеличился на 12,11%, компании Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами — на 6,79%, крупнейшего в стране производителя сахара «Астарты» — на 5,36%, агрохолдингов «Агротон» и «ИМК» с землями у фронта — на 4,56% и 3,72%, KSG-Agro (все эти акции входят в состав украинского индекса) — на 4,85%.
На 7,91% выросли в цене и акции крупнейшего украинского производителя масла «Кернел», не входящие в состав индекса из-за малого free-float.
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Напомним
Дональд Трамп начинает говорить лидерам Европейского Союза, что им следует делать, если они хотят обеспечить мир в Украине. Он требует их более активного участия в урегулировании войны, а сам готовится уменьшить влияние США на ситуацию.
Трамп разговаривал с путиным в среду, подталкивая мирные переговоры именно тогда, когда его министр обороны объяснял своим европейским союзникам, что им придется взять на себя большую часть бремени для любого урегулирования войны в Украине.
Хотя администрация США заявила, что хочет длительного урегулирования войны, европейцы озабочены тем, что Трамп может договориться с путиным, прежде чем они получат шанс должным образом повлиять на его мнение. Для многих звонок в среду подчеркнул эти опасения.
Трамп сказал, что согласился посетить россию и принять путина в США, и только позже поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы сообщить ему о разговоре.
Лидеры двух стран, вероятно, вскоре встретятся в Саудовской Аравии, сообщил он позже журналистам.
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