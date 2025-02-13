Дефицит бюджета США за четыре месяца оказался рекордным

Дефицит госбюджета США в январе составил $128,64 млрд, подскочив почти в шесть раз относительно показателя за тот же месяц прошлого года ($21,93 млрд), сообщило министерство финансов страны.

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Детали

Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 7,5% — до $513,294 млрд против $477,32 млрд годом ранее.

При этом расходы взлетели на 28,6% и составили $641,935 млрд по сравнению с $499,25 млрд. В том числе это было обусловлено переносом на январь выплат, которые должны были состояться 1 февраля (выходной день в этом году).

За четыре месяца 2025 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США достигло рекордных $839,585 млрд, увеличившись в 1,6 раза (на 58%) относительно аналогичного периода годом ранее.

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Объем поступлений вырос на 0,7%, составив $1,596 трлн. Расходы увеличились на 15,1% — до $2,436 трлн. Оба показателя также зафиксировали исторические максимумы.

Процентные выплаты по госдолгу увеличились на 10% — до $392 млрд, военные расходы — на 13%, до $318 млрд, социальные затраты — на 8%, до $529 млрд.

С учетом календарного фактора дефицит бюджета в январе остался примерно на прошлогоднем уровне, с начала фингода — вырос на 25%.

Напомним

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2024 финансового года, который завершился 30 сентября, составило $1,83 трлн, увеличившись на 8%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.