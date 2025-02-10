Департамент Маска заявил о сокращении госрасходов США более чем на $1 млрд

Возглавляемый Илоном Маском департамент эффективности правительства США (DOGE) заявляет, что за первые три недели работы сэкономил государству более $1 млрд, пишет The Wall Street Journal.

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Что известно

Как отметила газета, ведомство тем самым выполнило пока лишь малую часть амбициозного плана Маска по сокращению госрасходов США на $2 трлн.

Издание изучило публикации DOGE в соцсети X, обнаружив, что большая часть суммы в $1 млрд была сэкономлена в результате ликвидации программ, связанных с разнообразием, равенством и инклюзивностью.

Помимо того, в DOGE сообщили о таких мерах, как расторжение контрактов на сумму около $30 млн на реализацию проектов цифровой модернизации, а также экономия по меньшей мере $4 млн путем прекращения аренды малоиспользуемых офисных помещений.

Издание отмечает, что первоначальные действия ведомства были направлены против относительно небольших программ, но в скором времени ситуация может измениться, поскольку команда DOGE начинает изучать расходы на некоторые из крупнейших правительственных программ, связанных, в том числе со сферой здравоохранения.

Напомним

По прогнозам бюджетного управления американского Конгресса, в финансовом году, который заканчивается 30 сентября, расходы правительства США составят $7 трлн. Из них $1,6 трлн пойдут на выплаты по социальному обеспечению, $910 млрд и $812 млрд — на программы медицинского страхования Medicare и Medicaid. Еще более $850 млрд уйдут на военные расходы, $950 млрд — на выплаты процентов по госдолгу, около $1 трлн — на образование, жилье, транспорт и другие программы.

Ранее источники WSJ рассказали, что сотрудники DOGE начали проверку центров программ Medicare и Medicaid на предмет возможного мошенничества.

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«Да, вот где происходит крупное мошенничество с деньгами», — написал Маск в соцсети X, имея в виду агентство Medicare. Маск подверг критике и американское Агентство по международному развитию (USAID), закрытия которого потребовал действующий президент США Дональд Трамп (по данным Reuters, штат USAID сократят до 294 человек с нынешних 10 000). В соцсети X он согласился со словами о том, что USAID стало «формой отмывания денег налогоплательщиков в пользу крайне левых организаций».

Создавая DOGE, Трамп поручил этому ведомству найти способы сокращения расходов таким образом, чтобы правительство стало более эффективным.