Китайская Baidu разрабатывает новую ШИ-модель, которая сможет конкурировать с OpenAI

Китайский технологический гигант Baidu намерен выпустить новую версию своей модели искусственного интеллекта Ernie 5.0 во второй половине 2025 года. Это обновление значительно улучшит возможности модели, включая обработку текста, видео, изображений и аудио. Об этом сообщает CNBC.

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Почему это важно?

Baidu стремится конкурировать с такими западными компаниями как OpenAI в сфере искусственного интеллекта. Новая модель Ernie 5.0 позволит компании укрепить свои позиции на рынке и предложить инновационные решения для бизнеса и потребителей.

Основные ожидания:

Модель сможет комбинировать разные типы информации, например, преобразовывать текст в видео или наоборот.

Снижение издержек: генеральный директор Baidu Робин Ли заявил, что затраты на эксплуатацию ШИ-моделей могут снизиться более чем в 10 раз в год, что приведет к росту производительности.

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