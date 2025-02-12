Китайский технологический гигант Baidu намерен выпустить новую версию своей модели искусственного интеллекта Ernie 5.0 во второй половине 2025 года. Это обновление значительно улучшит возможности модели, включая обработку текста, видео, изображений и аудио. Об этом сообщает CNBC.
Китайская Baidu разрабатывает новую ШИ-модель, которая сможет конкурировать с OpenAI
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Почему это важно?
Baidu стремится конкурировать с такими западными компаниями как OpenAI в сфере искусственного интеллекта. Новая модель Ernie 5.0 позволит компании укрепить свои позиции на рынке и предложить инновационные решения для бизнеса и потребителей.
Основные ожидания:
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Модель сможет комбинировать разные типы информации, например, преобразовывать текст в видео или наоборот.
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Снижение издержек: генеральный директор Baidu Робин Ли заявил, что затраты на эксплуатацию ШИ-моделей могут снизиться более чем в 10 раз в год, что приведет к росту производительности.
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