Акции китайских технологических компаний выросли на фоне прорыва DeepSeek

Китайский технологический сектор переживает стремительный рост, индекс Hang Seng Tech за последний месяц взлетел на 25%, войдя в фазу «бычьего рынка». Этот оптимистический тренд связывается с прорывом китайской компании DeepSeek в сфере искусственного интеллекта, сообщает Financial Times.

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Hang Seng Tech, отслеживающий 30 крупнейших технологических компаний Гонконга, демонстрирует гораздо лучшие результаты, чем американский индекс Nasdaq 100 (+4,4%). Акции «Большой семерки» американских технологических гигантов, напротив, упали на 0,5%.

Компании-лидеры роста

Среди компаний, чьи акции резко выросли, следует отметить:

Alibaba (+6%): интернет-гигант, развивающий e-commerce, облачные технологии и финтех, вырос после новостей о сотрудничестве с Apple в области искусственного интеллекта.

Xiaomi (+43%): производитель смартфонов и электроники, демонстрирующий значительный скачок.

Baidu (+34%): лидер в сфере поисковиков и искусственного интеллекта, также испытывает положительное влияние.

BYD (+40%): ведущий производитель электромобилей и батарей, взлетел в цене.

JD.com (+24%): одна из крупнейших e-commerce платформ Китая, также демонстрирующая рост.

Meituan (+11%): популярный сервис доставки, не отстающий от общего тренда.

Факторы роста

Издание отмечает, что рост китайского технологического сектора поддержали два фактора:

Активное потребление: во время празднования Китайского Нового года наблюдалось активное потребление, что положительно повлияло на экономику.

Ожидание стимулов: инвесторы ожидают новых фискальных стимулов от правительства Китая, что также способствует росту оптимизма на рынке.

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